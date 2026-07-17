¿España se adelantó? La Torre Agbar ya luce como si hubiera ganado el Mundial

Un video grabado por un aficionado argentino en Barcelona se volvió viral al mostrar un aparente ensayo de celebración en la Torre Agbar. Las imágenes alimentaron el debate antes de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

A pocas horas de la final del Mundial 2026, un video registrado en Barcelona llamó la atención de miles de aficionados. En las imágenes, captadas por un hincha argentino, se observa la Torre Agbar iluminada con los colores de la bandera española y la palabra "Campeones", lo que muchos interpretaron como un ensayo para una eventual celebración si la Roja conquista el título.

La escena rápidamente se viralizó en redes sociales y abrió todo tipo de comentarios, especialmente entre seguidores de Argentina y España, que este domingo 19 de julio definirán al nuevo campeón del mundo.

¿Qué muestra el video de la Torre Agbar en Barcelona?

El registro deja ver uno de los edificios más representativos de Barcelona completamente iluminado con los colores rojo y amarillo, mientras en su fachada aparece proyectada la palabra "Campeones".

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La Torre Agbar, inaugurada en 2005, es uno de los íconos arquitectónicos de la ciudad y suele utilizarse para espectáculos de iluminación en fechas especiales y eventos de gran relevancia.

El video generó la sensación de que en España ya preparan un posible festejo si la selección dirigida por Luis de la Fuente derrota a Argentina.

Argentina y España se juegan la gloria en el Mundial

Pese al entusiasmo que reflejan las imágenes, el desenlace del Mundial 2026 aún está por escribirse. Argentina, vigente campeona del mundo, buscará defender su corona frente a una selección española que aspira a conquistar su segundo título mundial.

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En redes sociales, el video provocó reacciones divididas. Mientras algunos aficionados españoles lo interpretaron como una muestra de confianza en su equipo, otros, especialmente hinchas argentinos, recordaron que la final todavía no se ha disputado y que en el fútbol cualquier pronóstico puede cambiar en 90 minutos.