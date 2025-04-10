CANAL RCN
Deportes

DT del Bayern Múnich tomó decisión de última hora con Luis Díaz previo al duelo vs. Frankfurt

El delantero colombiano recibió la notificación del cuerpo técnico del Bayern previo al sexto partido en la Bundesliga esta temporada.

Luis Díaz Bayern (1)
FOTO: AFP

octubre 04 de 2025
10:38 a. m.
Luis Díaz será titular en el partido donde Bayern Múnich se estará enfrentando al Eintracht Frankfurt por la sexta fecha de la Bundesliga. El colombiano encarará su noveno partido oficial con la camiseta del cuadro 'bávaro' arrancando como inicialista.

De esta manera, se disipan las dudas con relación a algún problema físico del guajiro, luego de que en el partido ante Pafos FC de Chipre en la Champions League el pasado miércoles, el técnico tomara la decisión de reemplazarlo al final de los primeros 45 minutos.

¿Dónde ver el partido de Luis Díaz?

El partido entre Eintracht Frankfurt y Bayern Múnich se podrá seguir en vivo en distintos países a través de las siguientes señales:

  • Colombia: a través de la señal online de Disney +.
  • El resto de Sudamérica: transmisión exclusiva en Disney +.
  • España: DAZN y Amazon Prime Video.
  • Estados Unidos: ESPN 2.
  • México: Sky Sports.

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz en la Bundesliga?

Luis Díaz ha jugado los 5 partidos de la Bundesliga esta temporada, donde ha marcado un total de 3 goles, así como 3 asistencias. Sin embargo, está lejos de ser el goleador del campeonato, pues la principal competencia es su compañero de equipo, Harry Kane, quien lleva 10 tantos en los mismos partidos.

Goleadores de la Bundesliga

  1. Harry Kane, Bayern Múnich - 10 goles
  2. Can Yilmaz Uzun, Eintracht Frankfurt - 5 goles
  3. Fisnik Asllani, Hoffenheim - 4 goles
  4. Serhou Guirassy, Borussia Dortmund - 4 goles
  5. Ilyas Ansah, Unión Berlín - 4 goles
  6. Luis Díaz, Bayern Múnich - 3 goles
