Oficial: Millonarios anunció a su segundo refuerzo para 2026

Millonarios FC oficializó la incorporación de Mateo García tras completar los exámenes médicos y el proceso de documentación. El club informó que adquirió sus derechos deportivos y que el jugador firmó un contrato inicial por tres años.

El fichaje de García se convierte en uno de los movimientos relevantes dentro del proyecto deportivo del equipo, que buscaba un jugador de sus características. Finalmente se concretó el acuerdo después de largas semanas de negociaciones con Once Caldas.

Trayectoria y evolución de Mateo García

García, de 27 años debutó profesionalmente en 2018 con Deportivo Pasto y posteriormente tuvo participación en clubes como Unión Magdalena, Llaneros, Real Cartagena y Once Caldas, club del que llega procedente.

El comunicado oficial resalta cualidades como intensidad, interpretación del juego y compromiso táctico, elementos que fortalecen su perfil como mediocampista con capacidad para aportar en la construcción y recuperación del balón.

Los refuerzos de Millonarios en 2026

Con la incorporación de García, Millonarios ya ha oficializado dos fichajes de cara a la nueva temporada 2026, sumándose a Carlos Darwin Quintero, quien llegó procedente de Deportivo Pereira tras quedar como agente libre.

El cuadro 'Embajador' ya suma dos jugadores de experiencia para la temporada que está por comenzar y se espera que sigan llegando nombres importantes para el proyecto con el técnico Hernán Torres al mando.