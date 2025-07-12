CANAL RCN
Deportes

Oficial: Millonarios anunció a su segundo refuerzo para 2026

A través de sus medios oficiales, Millonarios confirmó la contratación de un nuevo refuerzo para la próxima temporada.

Fichajes Millonarios
FOTO: Millonarios FC

Noticias RCN

diciembre 07 de 2025
12:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Millonarios FC oficializó la incorporación de Mateo García tras completar los exámenes médicos y el proceso de documentación. El club informó que adquirió sus derechos deportivos y que el jugador firmó un contrato inicial por tres años.

Millonarios sigue anunciando la salida de jugadores para el 2026: nuevas bajas
RELACIONADO

Millonarios sigue anunciando la salida de jugadores para el 2026: nuevas bajas

El fichaje de García se convierte en uno de los movimientos relevantes dentro del proyecto deportivo del equipo, que buscaba un jugador de sus características. Finalmente se concretó el acuerdo después de largas semanas de negociaciones con Once Caldas.

Trayectoria y evolución de Mateo García

García, de 27 años debutó profesionalmente en 2018 con Deportivo Pasto y posteriormente tuvo participación en clubes como Unión Magdalena, Llaneros, Real Cartagena y Once Caldas, club del que llega procedente.

El comunicado oficial resalta cualidades como intensidad, interpretación del juego y compromiso táctico, elementos que fortalecen su perfil como mediocampista con capacidad para aportar en la construcción y recuperación del balón.

Los refuerzos de Millonarios en 2026

Con la incorporación de García, Millonarios ya ha oficializado dos fichajes de cara a la nueva temporada 2026, sumándose a Carlos Darwin Quintero, quien llegó procedente de Deportivo Pereira tras quedar como agente libre.

La respuesta de Neyser Villarreal cuando le mencionaron a Millonarios en Brasil
RELACIONADO

La respuesta de Neyser Villarreal cuando le mencionaron a Millonarios en Brasil

El cuadro 'Embajador' ya suma dos jugadores de experiencia para la temporada que está por comenzar y se espera que sigan llegando nombres importantes para el proyecto con el técnico Hernán Torres al mando.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Liverpool FC

Mohamed Salah explotó en el Liverpool y apunta directamente al técnico Arne Slot

Liga BetPlay

¿Quién va a ser el segundo finalista de la Liga BetPlay, según la Inteligencia Artificial?

Lionel Messi

Messi eligió sus favoritos para ganar el Mundial 2026: ¿se acordó de Colombia?

Otras Noticias

Francia

Este lugar ofrecerá 1.000 euros a mujeres que den a luz para salvar su unidad de maternidad

La iniciativa consiste en otorgar el dinero a las mujeres embarazadas que decidan dar a luz en un centro hospitalario.

Interpol

No es la primera muerte: el antecedente de talio que complica aún más a la fugitiva Zulma Guzmán

Tras la emisión de la Circular Roja, las autoridades revisan si un fallecimiento anterior estaría conectado con ella.

Londres

Jóvenes fueron detenidos por lanzar comida a la vitrina que protege las joyas de la corona británica: ¿por qué lo hacían?

Shakira

La tremenda 'mechoneada' que le pegaron a Shakira en uno de sus conciertos: video

Finanzas personales

El plazo máximo que una persona fallecida puede permanecer como propietaria de un inmueble