Duván Vergara pidió pista en la Selección Colombia: "Ahí están las estadísticas"

Luego de un año en América de Cali, Duván Vergara tomó la decisión de regresar al fútbol internacional. El extremo que pasó por Monterrey y Santos Laguna de México, ahora regresó a Argentina para jugar con Racing Club, luego de una mala experiencia previa en Rosario Central.

El monteriano está a la espera de su debut oficial, esperando ser importante en el actual campeón de la Copa Sudamericana, pero además, también está a la espera de una mirada de la Selección Colombia, un sueño que le ha sido esquivo.

En diálogo con Win Sports, el futbolista monteriano confesó que regresó al América de Cali con la intención de recuperar el ritmo y que llegó a considerar que sería considerado por la Selección Colombia. Sin embargo, detalló que desde hace mucho no lo han contactado.

No tuve acercamientos nunca con la Selección Colombia, salvo en 2020 me acuerdo que me dijo el gerente que me habían bloqueado, cuando estaba Queiroz y ahorita no.