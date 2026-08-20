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Ecuador habría buscado nacionalizar a un destacado jugador colombiano: esto se sabe

Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol habrían intentado buscar la forma de convocar a un jugador que representa a Colombia.

Ecuador vs Colombia eliminatorias
FOTO: AFP

Ángel Ballén

agosto 20 de 2026
04:31 p. m.
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Rumbo al Mundial de Catar 2022, Ecuador puso en riesgo su participación debido al uso del Byron Castillo en su selección nacional, pues varias federaciones demandaron que el jugador nació en Colombia, lo que el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) ratificó.

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Sin embargo, se determinó que era elegible para jugar con Ecuador, por lo que solamente los castigaron con una multa y empezar las eliminatorias rumbo al 2026 con -3 puntos. Años después, desde la FEF estarían buscando nuevamente a un futbolista colombiano.

¿Aldair Quintana en la Selección de Ecuador?

Tras el buen rendimiento de Aldair Quintana en Independiente del Valle en Ecuador, equipo que está a punto de eliminar a Deportes Tolima de la Copa Libertadores, se reveló que la Federación Ecuatoriana de Fútbol buscó la forma de nacionalizar al portero ibaguereño.

Así lo informó el periodista Tito Pucetti. "Lo contactaron en Ecuador para nacionalizarlo", explicó. Sin embargo, dejó claro que el proceso no tendría futuro, pues el guardameta ya ha sido convocado a la Selección Colombia de Mayores.

"Es el típico portero que pueden nacionalizar", explicó el comunicador de Win Sports, recordando que el portero titular de Ecuador en los últimos años ha sido el argentino Hernán Galíndez, quien se nacionalizó en 2019 tras varios años en el fútbol de ese país.

Aldair Quintana y su proceso con la Selección Colombia

Quintana ha sido tenido en cuenta por varios técnicos de la Selección Colombia a lo largo de su carrera profesional, pero todavía no debuta oficialmente. Habrá que ver si en este nuevo ciclo de Néstor Lorenzo por fin le llega el esperado momento.

El primero en llamarlo fue Carlos Queiroz para partidos amistosos en 2019 y las Eliminatorias rumbo a Catar 2022. Tras la llegada de Reinaldo Rueda, también fue considerado incluso para la Copa América de 2021, mientras que Néstor Lorenzo lo metió en la prelista del Mundial 2026.

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