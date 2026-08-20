¿Santa Fe eliminará a River Plate? La IA predice lo que pasará en el Monumental tras juego de ida

Independiente Santa Fe dejó abierta la serie ante River Plate después del empate 0-0 en Bogotá por la Copa Sudamericana.

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Ahora, el conjunto cardenal tendrá que visitar el estadio Monumental de Buenos Aires para buscar una clasificación que, según un análisis realizado con inteligencia artificial (IA), será complicada, aunque no imposible.

Para elaborar el pronóstico la IA tuvo en cuenta aspectos como el rendimiento de la ida, la localía de River, la diferencia entre las nóminas, los jugadores que podría recuperar el conjunto argentino y los antecedentes entre ambos equipos.

¿Quién clasificaría entre River y Santa Fe, según la IA?

El análisis ubica a River Plate como favorito para avanzar. Una de las razones es la diferencia entre las plantillas. Según las valoraciones de Transfermarkt, el equipo argentino ronda los 109 millones de euros, mientras que Santa Fe está cerca de los 11,6 millones.

Además, River podría recuperar para la vuelta a jugadores como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi. Thiago Almada también tendría mayor protagonismo después de comenzar como suplente en Bogotá.

Los antecedentes igualmente favorecen al conjunto argentino. En la Recopa Sudamericana de 2016 ocurrió una situación similar: empataron 0-0 en Bogotá y River posteriormente ganó 2-1 en el Monumental.

Este sería el resultado de River vs. Santa Fe en Argentina

Pese a esos factores, la IA considera que Santa Fe tiene posibilidades de competir la serie debido a lo mostrado en El Campín.

El cuadro cardenal remató nueve veces frente a tres intentos de River, tuvo tres disparos al arco y estrelló dos balones contra los palos. Los argentinos, aunque tuvieron ligeramente más posesión, 52 % frente al 48%, generaron menos peligro.

Con estas variables, el marcador proyectado por la IA es River Plate 2-1 Santa Fe, resultado que clasificaría al equipo argentino a cuartos de Copa Sudamericana.