Selección Colombia confirmó tres partidos: fechas, rivales y sedes oficiales

La Selección Colombia ya tiene definidos sus próximos retos internacionales. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó oficialmente tres partidos amistosos para el equipo nacional durante la próxima ventana de la Fecha FIFA, que se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026.

El equipo colombiano enfrentará a México, Paraguay y Perú, tres selecciones conocidas y con las que ha protagonizado encuentros importantes durante los últimos años. Los compromisos servirán para continuar trabajando en la preparación y consolidación del grupo.

Selección Colombia enfrentará a México y Paraguay en septiembre

El primer partido será contra México el sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos. El horario todavía está pendiente de confirmación.

El antecedente más reciente favorece ampliamente a Colombia. El 11 de octubre de 2025, la Tricolor derrotó 4-0 a los ‘Aztecas’ en Arlington, Texas. Las entradas para el nuevo encuentro se encuentran disponibles para el público desde el 5 de agosto a través de SomosLocales.

Posteriormente, Colombia se medirá contra Paraguay el viernes 2 de octubre, desde las 7:00 p.m., hora colombiana, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

El último enfrentamiento entre ambos terminó 2-2 el 25 de marzo de 2025 en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Para este amistoso, las entradas estarán disponibles mediante Ticketmaster.

Colombia cerrará la triple fecha enfrentando a Perú

El último compromiso será el martes 6 de octubre frente a Perú, a partir de las 6:45 p. m., hora de Colombia, en el nuevo estadio del Inter Miami.

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Colombianos y peruanos se enfrentaron por última vez el 6 de junio de 2025 por las Eliminatorias. Aquella noche, en Barranquilla, el marcador terminó 0-0.

De esta manera, la Selección Colombia tendrá tres partidos en apenas 11 días, todos en territorio estadounidense para iniciar una nueva era bajo el mando de Néstor Lorenzo.