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Minvivienda anuncia 100 mil millones de pesos destinados para subsidios de arriendo tras el terremoto

El último balance mostró que son más de 31.000 las viviendas destruidas a nivel nacional.

Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
04:01 p. m.
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Con corte a las 6:30 a. m. de este jueves 20 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) presentó el balance más reciente de la tragedia tras el terremoto del 10 de agosto.

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Pasados 10 días desde que ocurrió el fuerte sismo de magnitud 7.4 en San José del Palmar (Chocó), se tienen registros de 476 municipios afectados en 15 departamentos, dejando a 153.336 familias damnificadas.

Balance 10 días después del terremoto

Hasta el momento, la emergencia ha dejado 319 fallecidos, 4.506 heridos, 260 desaparecidos y 364 rescatados. También se han visto afectados 1.731 animales, pero 1.044 han podido ser rescatados.

La infraestructura se ha visto comprometida de igual forma, con afectaciones en 348 centros de salud, 3.483 centros educativos, 4.996 centros comunitarios, 449 vías, cinco aeropuertos, 112 acueductos, 68 puentes vehiculares, 14 puentes peatonales, 163.492 viviendas averiadas, 31.461 viviendas destruidas, 5.809 edificios averiados y 302 edificios colapsados.

Mientras las autoridades continúan desempeñando labores de rescate, también se están poniendo en marcha planes para la reconstrucción.

¿En qué va el plan Vivienda Milagro?

Jaime Andrés Beltrán, el ministro de Vivienda, está encargado del plan para ayudar a las víctimas que se quedaron sin hogar. Para ello, la primera fase está constando en verificar al detalle el grado de las afectaciones y así tener un censo consagrado.

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Dependiendo de la destrucción, sea total o parcial, se les brindará soluciones a los damnificados a través del plan Vivienda Milagro.

Tras un Consejo de Ministros llevado a cabo el miércoles 19 de agosto, el jefe de cartera entregó detalles sobre los planes que se manejan. En primer lugar, señaló que, posterior a la expedición del decreto de emergencia económica, se podrán poner en marcha varias acciones.

Si bien aún se está en la caracterización de las víctimas, Beltrán confirmó que se dispondrán de 100 mil millones de pesos para subsidios de arriendo. Por último, destacó el apoyo que el sector empresarial ha brindado al Banco de Materiales.

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