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Parte médico oficial de Santa Fe sobre Daniel Torres: esta es su situación tras salir en ambulancia

Santa Fe entregó el parte médico oficial de Daniel Torres tras el fuerte choque ante River que obligó a trasladarlo en ambulancia a una clínica.

Foto: @danieltorresr en Instagram.

Sebastián Montañez

agosto 20 de 2026
12:11 p. m.
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Independiente Santa Fe entregó un parte de tranquilidad sobre el estado de salud de Daniel Torres, quien tuvo que abandonar El Campín en ambulancia después de sufrir un fuerte choque durante el empate 0-0 frente a River Plate, por la Copa Sudamericana.

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La situación generó preocupación entre los jugadores y aficionados debido a que el experimentado mediocampista no pudo continuar en el terreno de juego y posteriormente fue trasladado a un centro médico de Bogotá para realizarle diferentes exámenes.

¿Qué le pasó a Daniel Torres durante Santa Fe vs. River?

Torres fue titular y protagonizó un partido de mucho desgaste en la mitad de la cancha. Sin embargo, cuando faltaban pocos minutos para finalizar el compromiso, una acción accidental obligó a detener el juego.

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Sobre el minuto 84', River intentaba avanzar mediante una pelota aérea. Weimar Asprilla, arquero de Santa Fe, salió a disputar el balón y terminó chocando accidentalmente con su compañero.

Torres recibió atención inmediata y posteriormente fue sustituido. Debido a las características del golpe, el cuerpo médico decidió trasladarlo en ambulancia a una clínica cercana para practicarle estudios y determinar su condición.

Santa Fe confirmó el estado de salud de Daniel Torres

Horas después del encuentro, el departamento médico de Independiente Santa Fe confirmó que el jugador presentó una conmoción cerebral, pero destacó que su evolución ha sido favorable.

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"Presentó una conmoción cerebral, con evolución favorable posterior al trauma", informó el club.

Además, los resultados de los estudios realizados entregaron noticias positivas: "Los exámenes médicos y neurológicos reportaron normalidad".

Por precaución, Torres permaneció bajo vigilancia médica después del fuerte choque. Santa Fe agregó que "actualmente se encuentra bajo observación clínica y según evaluación por neurología será dado de alta en las siguientes horas".

La evolución favorable representa un alivio para Santa Fe, que ahora estará pendiente de la recuperación del mediocampista antes de la vuelta contra River en el estadio Monumental. Su disponibilidad deportiva dependerá de las posteriores evaluaciones y de la autorización del cuerpo médico.

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