Shakira, Karol G y Ryan Castro nominados a los MTV Music Awards 2026

Salió la lista completa de nominados a los MTV Music Awards 2026 y hay presencia colombiana. Shakira, con su canción 'Dai Dai' junto a Borna Boy; Karol G, con 'Papasito' y Ryan Castro, con el también colombiano Kapo, que interpretan 'La Villa' son los artistas de nuestro país que compiten por el premio a Mejor Artista Latino.

RELACIONADO Conciertos de Shakira y Christina Aguilera son cancelados en Oriente Medio

Los VMAs premian a los mejores videos musicales del año y son uno de los reconocimientos más importantes en la industria musical. Además, el público tiene participación en la entrega al tener poder de votación, por lo que el premio tiene un gran valor para quien lo gane.

Shakira y Karol G ya saben lo que es ganar en los VMAs

En la edición 2023 de los premios, Shakira y Karol G se llevaron el galardón a Mejor Colaboración por su canción 'TQG' por lo que las dos artistas colombianas ya saben lo que significa tener este importante reconocimiento. Además, en la misma edición, la cantante barranquillera recibió el Video Vanguard Award por su trayectoria y se convirtió en la primera artista latina en conseguirlo.

Por su parte, el reggaetonero Ryan Castro sigue demostrando que su crecimiento en la industria es cada día más fuerte y, a través de diferentes ritmos, intenta convertirse en uno de los cantantes colombianos más influyentes del momento. Su canción nominada junto a Kapo ya suma más de 110 millones de reproducciones en YouTube.

RELACIONADO Fanático le pidió matrimonio a Karol G en medio de su concierto y esto respondió ella

¿Quiénes son los más nominados?

Con 11 nominaciones, la estadounidense Madonna lidera el listado en donde se incluyen tres de las categorías más importantes: Video del Año, Artista del Año y Canción del Año; Taylor Swift le sigue con nueve, mientras que Ariana Grande y Sabrina Carpenter, con siete nominaciones cada una, completan el listado.

La próxima edición de los VMAs se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre en Los Ángeles y será transmitida por diferentes plataformas a nivel mundial.