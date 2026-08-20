VIDEOS| Primeras imágenes tras el terremoto de magnitud 7.2 en Perú

Este 20 de agosto de 2026, sobre la 1:00 de la tarde, se presentó un fuerte sismo en Perú.

De acuerdo con el Instituto Geofísico de ese país, la magnitud fue de 7.2 y el epicentro fue 35 kilómetros al norte de Coracora, Parinacochas, Ayacucho.

Entre tanto, la profundidad, según esa entidad especializada, fue de 108 kilómetros y en las redes sociales ya han comenzado a circular algunos videos de cómo se vivió el movimiento telúrico.

En videos: así se vivió el terremoto de magnitud 7.2 en Perú

En una de las primeras grabaciones que se publicó en X, se pudo apreciar que algunos árboles alcanzaron a 'bambolearse' durante el sismo reportado en Perú.

Además, un grupo de ciudadanos que se encontraban cerca de una zona montañosa evacuaron sus hogares de inmediato.

Mientras tanto, en una zona más urbana de Perú, las personas también se ubicaron en el centro de la calle y se abrazaron hasta que terminó el movimiento telúrico.

El Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú se pronunció tras el terremoto de magnitud 7.2

Mediante un comunicado, el Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú especificó las zonas en las que se sintió fuerte el movimiento telúrico y detalló que, por el momento, no se han identificado daños estructurales ni víctimas.

"El movimiento sísmico fue percibido fuerte en los distritos de Coracora, Chumpi, Coronel Castañeda, Pacapausa, Pullo, Puyusca, San Francisco de Ravavayco y Upahuacho de la provincia de Parinacochas (Ayacucho); así como en el distrito de Nazca (Ica). Además, se sintió moderado en las jurisdicciones de Ica y Pisco", se precisó.

"Unidades pertenecientes a instituciones de primera respuesta, junto a las autoridades locales, continúan el monitoreo en las zonas vulnerables sin reportar daños hasta el momento. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda, ante este tipo de eventos, evitar el pánico, así como, ubicarse en zonas seguras de acuerdo al plan de evacuación familiar, seguir las recomendaciones de las autoridades y tener a la mano su Mochila para Emergencias", se concluyó.