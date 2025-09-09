Ecuador también pierde una pieza clave para el debut en el Mundial de 2026: ¿falló Wílmar Roldán?

Las reglas están claras, si un jugador se hace expulsar en la última fecha de Eliminatorias mundialistas, tendrá que pagar la fecha de suspensión en el primer partido de la Copa del Mundo de 2026, siempre que el equipo esté clasificado.

Esto fue lo que pasó en el partido entre Ecuador y Argentina, pues ambos equipos se quedaron con 10 hombres. Nicolás Otamendi fue expulsado con roja directa y posteriormente, Moisés Caicedo recibió doble amonestación, por lo que ambos se pierden el debut de sus respectivos equipos.

Es importante resaltar que el árbitro de este compromiso es Wílmar Roldán, quien está siendo muy cuestionado por la prensa ecuatoriana, puesto que en la segunda tarjeta amarilla al volante del Chelsea, ni siquiera se habría presentado contacto.

