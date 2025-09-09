Oficial: figura argentina se perderá el primer partido del Mundial por expulsión

La Selección Argentina cierra las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos 2026 con un sabor agridulce. Aunque el equipo dirigido por Lionel Scaloni termina la clasificación con el boleto asegurado y un rendimiento sólido, la expulsión de Nicolás Otamendi en el compromiso frente a Ecuador dejó una noticia negativa para el campeón del mundo.

El defensor central recibió tarjeta roja directa al minuto 31, lo que automáticamente le impedirá disputar el primer partido del próximo Mundial, siempre y cuando sea convocado por el cuerpo técnico.

RELACIONADO Argentina tomó decisión repentina con Lionel Messi tras su último partido en su país por Eliminatorias

La ausencia de Otamendi no solo representa una baja en lo deportivo, sino también un golpe simbólico para el grupo, pues el jugador del Benfica es uno de los líderes más experimentados de la plantilla y uno de los capitanes más influyentes dentro y fuera del vestuario.

Una baja sensible en la defensa albiceleste

Otamendi ha sido un pilar en la última década de la defensa argentina. Su liderazgo, su capacidad para ordenar la zaga y su jerarquía en los momentos clave lo han convertido en un futbolista indispensable para Scaloni. Aunque Argentina cuenta con variantes como Cristian Romero, Lisandro Martínez o Germán Pezzella, la experiencia del defensor de 36 años es difícil de reemplazar, especialmente en un debut mundialista que suele tener una carga emocional mayor.

La expulsión contra Ecuador fue producto de una acción fuerte que el árbitro sancionó sin dudar. Al tratarse de una tarjeta roja directa, la sanción se traslada al siguiente torneo oficial de la FIFA, en este caso, la Copa del Mundo.

El desafío de Scaloni para el debut

La noticia obliga al cuerpo técnico argentino a replantear el esquema defensivo para la primera jornada del Mundial 2026. Scaloni deberá decidir si mantiene la línea habitual de centrales o si apuesta por una combinación diferente que le permita suplir la ausencia del capitán.

Aunque Otamendi podrá regresar a partir de la segunda fecha de la fase de grupos, su ausencia inicial deja en evidencia la importancia de la disciplina y la concentración en los partidos de eliminatorias, incluso cuando la clasificación ya está asegurada. Para Argentina, el reto será demostrar que tiene alternativas confiables y que el recambio generacional en defensa puede responder en los momentos de mayor exigencia.