Ecuador no pudo con Curazao y puso en jaque su clasificación en el Mundial de 2026

En un encuentro cargado de dramatismo, tensión táctica y una descomunal exhibición bajo los tres palos, la selección de Ecuador no pudo quebrar el cerrojo defensivo de Curazao y firmó un amargo empate 0-0 en la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026.

El resultado deja un sabor agridulce en la delegación sudamericana, mientras que para los caribeños representa una hazaña sin precedentes: el primer punto de su historia en la máxima cita del fútbol global.

Ecuador quedó al borde de la eliminación en el Mundial de 2026

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece saltó al césped del Kansas City Stadium con la urgencia de reponerse tras la caída inicial frente a Costa de Marfil (1-0). Desde el silbatazo inicial, la propuesta de La Tri fue de asfixia total y transiciones verticales punzantes por las bandas.

Apenas al minuto 5, el histórico capitán Enner Valencia dispuso de un mano a mano inmejorable que pudo cambiar el destino del cotejo; sin embargo, se topó con los reflejos felinos del guardameta Eloy Room, quien desvió el balón por encima del travesaño anunciando la que sería la noche de su vida.

Pese al monólogo futbolístico de Ecuador, que manejó más del 70% de la posesión en tramos del encuentro gracias a la distribución y jerarquía de Moisés Caicedo en la mitad de la cancha, el bloque bajo diseñado por el experimentado estratega Dick Advocaat funcionó de forma disciplinada.

Foto: AFP

Curazao, que venía de recibir una dolorosa goleada 7-1 ante Alemania en su debut absoluto, compitió con orgullo y apeló a las veloces escapadas de Tahith Chong para inquietar en contragolpes directos, forzando incluso un par de intervenciones memorables del portero ecuatoriano Hernán Galíndez en la segunda mitad.

Buscando mayor peso ofensivo, Beccacece movió el tablero tras el descanso dando ingreso a Kevin Rodríguez por Jordy Alcívar. La presión de Ecuador se intensificó hasta volverse asfixiante: se registraron un total de 28 remates, de los cuales 15 fueron directamente a portería, sumados a un remate al travesaño por parte de Ángelo Preciado. No obstante, Room repelió cada uno de los intentos, incluyendo una espectacular triple atajada que ahogó el grito de gol sudamericano.

Con este punto, Ecuador complica seriamente su panorama de cara a la clasificación para los dieciseisavos de final, ya que se verá obligado a buscar la victoria en la última fecha de la fase de grupos frente a la poderosa Alemania. Por su parte, la modesta escuadra de Curazao celebra una jornada que quedará grabada en letras de oro para el balompié de la Concacaf.