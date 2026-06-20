La actualización de las metodologías y de los entornos formativos en el país, alineado con los estándares del continente europeo, busca garantizar una preparación de alcance internacional que capacite a las nuevas generaciones para desempeñarse como ciudadanos globales con un impacto directo en la sociedad.

La educación femenina en la capital está experimentando una profunda transformación estructural impulsada por la adopción de estándares y metodologías globales de corte internacional.

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Según lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, la transición hacia modelos de enseñanza dinámicos que dejen atrás el aprendizaje memorístico es una urgencia pedagógica para responder a las demandas de la economía contemporánea.

Tendencias europeas revolucionan la educación femenina en Bogotá

En Bogotá, esta tendencia es liderada por el colegio Santa Francisca Romana —conocido tradicionalmente como 'Las Pachas'—, institución que avanza en un ambicioso plan de modernización integral tras integrarse a la red internacional Cognita, la organización de colegios más confiable del mundo.

Esto permite una educación, enfocada en la preparación de ciudadanas con un alto impacto social, combina rigurosidad académica y proyección de alto rendimiento.

El modelo pedagógico implementado otorga de manera simultánea una triple titulación: el Diploma del Bachillerato Internacional (IB), el High School Diploma estadounidense y el Bachillerato Colombiano. El impacto práctico de esta conectividad con centros europeos premium se refleja de forma contundente en el desempeño de las estudiantes, quienes ya destacan internacionalmente como medallistas deportivas, representantes en mundiales de robótica y estudiantes admitidas en universidades globales de élite.

“Nuestra evolución tiene una intención clara: demostrar que la tradición y la internacionalización potencian para dotar de un carácter único a las futuras líderes globales bajo la premisa institucional de ser luz para el mundo".

"Ser parte de la red global Cognita - Redcol fortalece una visión de futuro que acompaña el crecimiento de la institución desde una perspectiva innovadora, internacional y centrada en el desarrollo integral. Gracias a esta conectividad, las alumnas acceden a las últimas tendencias de los centros educativos de mayor prestigio en Europa, un beneficio que se evidencia tanto en el diseño de los nuevos uniformes como en la adopción de metodologías y enfoques pedagógicos de vanguardia”, explica Gabriela Casanova, rectora Las Pachas.

Como manifestación física y visual de esta apuesta educativa, la institución renovó por completo la identidad de sus tradicionales uniformes a través de un proyecto codiseñado junto a una agencia europea especializada en diseño escolar.

La presentación oficial de esta nueva identidad se realizó recientemente e involucró a estudiantes desde preescolar hasta el grado doce, demostrando cómo la tradición local y las tendencias internacionales de vanguardia pueden integrarse orgánicamente afianzando los valores fundacionales de la institución y promoviendo nuevos liderazgos en las niñas y adolescentes.