'Toy Story 5': las curiosidades que pocos conocen de la nueva película de Pixar

Después de décadas acompañando generaciones y de convertirse en una de las franquicias más exitosas del cine animado, Toy Story regresa con una nueva historia que esta vez pone sobre la mesa una pregunta: ¿qué lugar ocupan los juguetes en un mundo dominado por las pantallas?

En Toy Story 5, Pixar deja de hablar solo de aventuras y amistad para llevar a Woody, Buzz Lightyear y Jessie a enfrentarse a una realidad que cada vez está más presente en la vida de los niños: el tiempo frente a tabletas, celulares y videojuegos.

¿De qué se trata la nueva película de Pixar, ‘Toy Story 5’?

Aunque la saga siempre ha explorado el crecimiento de los niños y el papel de los juguetes en sus vidas, esta vez el conflicto principal será distinto.

La protagonista humana vuelve a ser Bonnie, quien sigue siendo una niña creativa y con una imaginación muy activa, pero que ahora enfrenta dificultades para relacionarse con otros niños.

En medio de esa situación aparece Lilypad, una pantalla interactiva que le permite conversar y jugar con sus compañeros.

Poco a poco, Bonnie empieza a dejar de lado sus juguetes tradicionales y a depender más de la tecnología.

Es ahí donde Jessie, que tomó protagonismo tras la salida de Woody, junto con Buzz y el resto del grupo intentarán recuperar el espacio que antes ocupaba la imaginación.

¿Por qué decidieron darle un giro a la película hacia las pantallas?

Pixar decidió convertir un tema que apenas había aparecido en la entrega anterior en el centro de toda la historia.

Según explicó Pete Docter, director creativo del estudio, actualmente muchas familias sienten presión por introducir cada vez más rápido a los niños al mundo digital.

La película plantea una reflexión sobre cómo equilibrar el acceso a la tecnología sin perder espacios para crear, imaginar y jugar.

La idea, según el equipo creativo, no es rechazar la tecnología sino abrir preguntas sobre el tiempo que ocupa en la vida cotidiana.

¿Qué famosos aparecen en ‘Toy Story 5’?

Como ya es tradición en la franquicia, esta película incorpora nuevas voces reconocidas.

Entre las grandes sorpresas aparece Bad Bunny, quien presta su voz a un juguete descrito como relajado, misterioso y con gafas de sol llamado Pizza.

Además, también participa Penélope Cruz, quien hace un cameo dando voz a Flamenco, un juguete que termina quedando relegado por la llegada de la tecnología.

Otra de las grandes novedades es la participación de Taylor Swift, fan declarada de la saga, quien compuso el tema I knew it, I knew you para la banda sonora.

Finalmente, más que una nueva aventura, Toy Story 5 parece querer abrir una conversación sobre cómo juegan hoy los niños. Esta vez, Pixar apuesta por recordar que, incluso en tiempos de pantallas, todavía hay espacio para imaginar.