Mapa de la Defensoría del Pueblo reveló la expansión de grupos ilegales en el territorio nacional

Nuevos mapas de la Defensoría del Pueblo han revelado la expansión de los grupos armados ilegales durante los últimos años en el país. Algunos de estos corresponden a las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo que hoy tienen presencia en más municipios del país.

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Mapa revela la expansión de los grupos ilegales

Este mapa resume una de las mayores preocupaciones de la Defensoría del Pueblo. Cada punto representa la presencia permanente o intermitente de grupos armados que hoy son fuente de amenaza en distintas regiones del país.

Según Iris Marín, defensora del pueblo, en total, el 36 % de los municipios tiene algún nivel de advertencia relacionada con el conflicto armado.

“La expansión de los grupos armados es una dinámica que se ha dado desde el año 2018, 2019. La defensoría del pueblo viene observándolo. Hay una evolución que, si bien no es comparable todos los años por nuestra metodología, si permite afirmar que hay una expansión de los grupos armados”.

Este panorama también muestra cómo han cambiado los actores armados en los últimos años. Según las cifras, en 2019, las disidencias de las Farc tenían presencia en 124 municipios. Para 2022 la cifra ascendió a 233 y este año alcanza 265 municipios monitoreados.

Sin embargo, el crecimiento más acelerado corresponde al Ejército Gaitanista de Colombia, Clan del Golfo. Este pasó de tener presencia en 213 municipios en 2019 a 255 en 2022 y en 2026 ya registra actividad en 468 municipios, convirtiéndose en la estructura con mayor expansión territorial.

En el caso del ELN, este pasó de 149 municipios en 2019 a 189 en 2022 y actualmente tiene presencia en 260 municipios del país. Algunos departamentos como Arauca, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo y zonas del Catatumbo concentran algunos de los mayores riesgos por la presencia simultánea de varios grupos armados.

¿Qué responden las autoridades ante esta expansión?

Según la defensora del pueblo, dicha expansión se encuentra asociada con distintos factores como la falta de presencia por parte de las instituciones y la poca implementación del acuerdo final de paz.

“Está expansión es multi causal, está muy asociada a la falta de presencia institucional territorial, el bajo nivel de implementación del acuerdo final de Paz en zonas que en su época abandonaron las Farc ya hace 10 años cuando fue la desmovilización”, finalizó la funcionaria.

Finalmente, en 2025 la Defensoría emitió 20 alertas tempranas por riesgos asociados al conflicto armado y, en lo corrido del 2026, ya ha expedido 12 nuevas advertencias.