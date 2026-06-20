Fernando Gago, técnico argentino, sufrió infarto agudo: este es su estado de salud

El mundo del fútbol sudamericano se encuentra en estado de alerta y profunda preocupación. Fernando Gago, actual director técnico de la Universidad de Chile, sufrió un infarto agudo de miocardio pocas horas después de dirigir el último encuentro de su equipo, lo que obligó a su hospitalización e intervención quirúrgica de urgencia en la ciudad de Santiago.

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De acuerdo con el parte médico oficial emitido este sábado 20 de junio de 2026 por la Clínica Alemana de Santiago, el exfutbolista de 40 años ingresó al centro de salud durante la madrugada tras presentar un agudo malestar cardiovascular.

Los exámenes especializados confirmaron que el entrenador de nacionalidad argentina padecía una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, una condición crítica que ponía en serio riesgo la irrigación sanguínea de su corazón.

Este es el estado de salud de Fernando Gago

Ante la gravedad del cuadro, el equipo de cirujanos de la clínica procedió a realizarle de manera inmediata una angioplastia con implante de stent. Este dispositivo mecánico permitió reabrir la arteria afectada y restablecer por completo el flujo sanguíneo normal hacia el músculo cardíaco.

Afortunadamente, el reporte médico más reciente trae tranquilidad a sus familiares y aficionados:

"El paciente presenta un buen ánimo y una evolución favorable. En las próximas horas comenzará su proceso de rehabilitación cardíaca, el cual consiste en retornar de forma progresiva a la actividad física bajo estricta supervisión", detalló la institución médica.

Los primeros indicios del problema de salud se hicieron evidentes de forma pública el pasado jueves por la noche, justo después de la victoria de la Universidad de Chile por 2-0 ante O'Higgins en el Estadio Nacional. Testigos y periodistas presentes en la rueda de prensa posterior señalaron que a Gago se le vio con visibles dificultades para respirar, llevándose la mano al pecho en reiteradas ocasiones.

A pesar de haber manifestado molestias físicas desde la mañana de ese día, el estratega decidió mantenerse al frente del banquillo para no ausentarse de dicho compromiso deportivo.

La repentina hospitalización del técnico altera por completo la planificación deportiva del club laico. La dirigencia de la Universidad de Chile confirmó que, mientras avance la recuperación del estratega argentino (para la cual aún no se han establecido plazos fijos de retorno), el mando del primer equipo será asumido de forma interina por su principal asistente de campo y compatriota, Fabricio Coloccini.

Coloccini estará en el banco de suplentes para dirigir el crucial compromiso de este domingo ante Santiago Wanderers en el marco de la Copa Chile, mientras el entorno del fútbol y los hinchas de la "U" envían mensajes de apoyo esperando la pronta y total recuperación de "Pintita".