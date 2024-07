Atlético Nacional recibió pésima noticia a pocas horas del compromiso contra Millonarios

Una fuerte noticia prendió las alarmas de todos los aficionados de Atlético Nacional previo a lo que será el compromiso contra Millonarios, pues se conoció que uno de los jugadores más importantes de la plantilla podría dejar la institución en la presente temporada, esto tras una jugosa oferta del fútbol del exterior.

El encargado de dar a conocer la noticia que preocupa a todos los seguidores del Atlético Nacional fue Sebastián Arango, presidente del club, quien en conversaciones con Win Sports confirmó que en las próximas se confirmará la transferencia del importante jugador, quien tendrá su primera experiencia en el exterior.

Edier Ocampo podría salir de Atlético Nacional

Según dio a conocer el directivo antioqueño, la ausencia del defensa en la convocatoria para el juego contra Millonarios es por la posibilidad de que pueda abandonar el club, pues en las últimas horas, llegaron ofertas del fútbol de la MLS y una Francia, por lo que todo estaría dado para que el joven jugador pueda salir del club.

“Lo más probable es que salga, tenemos dos ofertas, una de la MLS y otra de Francia, las cuales están bastante adelantadas. Se decantará por una de las dos, pero hay alta probabilidad de que salga (…) No está concentrado contra Millonarios, debemos ser responsables con lo que el jugador quiere y lo que hemos cordado”, fueron las declaraciones del máximo directivo de Atlético Nacional sobre la salida del defensa.

Además, agregó: “Lo hemos disfrutado, no tanto como hubiéramos querido y no en el momento, pero es meritorio que Nacional haya logrado, a pesar del momento, la venta de Perea, ahora la de Edier, porque hace parte también de Nacional (…) Cuando pasa hay que celebrar, no es que Nacional se dedicó a vender jugadores, hay que hacerlo, pero de una manera inteligente”, finalizó.

Dónde y a qué hora ver Millonarios vs. Nacional

Todo está listo para una nueva edición del Superclásico colombiano y este miércoles el país se paralizará con el juego entre los dos equipos más ganadores de Colombia, además, con el atractivo de ver a Falcao García y David Ospina en cancha. La pelota rodará en el Nemesio Camacho el Campín a partir de las 8:00 p.m. y usted lo podrá ver por la señal exclusiva de Win Sports +.