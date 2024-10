¡Gol de camerino! Eduardo Vargas adelantó a Chile contra Brasil: video

Este jueves 10 de octubre, la Selección de Chile recibió a Brasil para disputar un partido correspondiente a la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los dirigidos por Ricardo Gareca se reportaron con un gol de camerino, pues al minuto de juego Eduardo Vargas venció el arco custodiado por Ederson Moraes para adelantar a la 'roja'.

Chile, que llegó sin margen de error a Santiago, impuso un ritmo demoledor desde el pitazo inicial del árbitro argentino Darío Herrera. Recordemos que esta selección había perdido sus últimos tres partidos (1-2 vs. Bolivia; 3-0 vs. Argentina y 1-0 vs. Ecuador), por lo cual buscó la victoria desde el primer instante para seguir soñando con la próxima cita orbital, tras las eliminaciones de Rusia 2018 y Catar 2022.

Eduardo Vargas sorprendió a Brasil: así fue su gol

Así las cosas, al primer minuto Darío Osorio realizó una gran jugada individual, acumuló jugadores y habilitó a Felipe Loyola, quien tuvo tiempo para acomodarse y perfilarse. El lateral de Independiente ejecutó un brillante centro con pierna zurda y al segundo palo. Vargas, quien estaba solo por la pésima marca de Danilo, cabeceó con maestría y 'colgó' al arquero del Manchester City. ¡Júbilo en el banquillo del 'Tigre'!

Los números de Eduardo Vargas con Chile

El experimentado atacante de Atlético Mineiro, de 34 años, disputó su partido número 115 con la Selección de Chile, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 43 por Eliminatorias Sudamericanas, 37 por partidos amistosos, 26 por Copa América, 5 por la Copa Confederaciones y 4 por la Copa Mundial.

El futbolista nacido en Renca llegó a 44 goles con la 'roja'. Vargas está a seis anotaciones de igualar la marca de Alexis Sánchez (50), quien es el goleador histórico de Chile. El podio lo completa Eduardo 'Matador' Salas, quien se reportó con 37 dianas en 70 compromisos. Cabe resaltar que 'Edu' también tiene nueve asistencias con su país.