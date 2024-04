"Me quemé": la divertida respuesta de Edwuin Cetré por comparación con Kevin De Bruyne

En el último siglo se ha convertido casi que en ley ver a futbolistas colombianos brillando en equipos de Argentina. En la actualidad, Juan Fernando Quintero en Racing, y Miguel Ángel Borja en River Plate, son quizás los más grandes ejemplos, pero en cola hay otros que hacen méritos para tener mayor visibilidad.

Uno de ellos es Edwuin Cetré, quien dejó Independiente Medellín tras un tremendo nivel en 2023, y a inicio de año fue transferido a Estudiantes de La Plata a cambio de 2.5 millones de dólares por el 50 % de sus derechos económicos. Aunque al principio hubo críticas por la abultada cifra, con el tiempo el atacante ha ido argumentando cada centavo que se pagó por él.

A pesar de no haber marcado, Cetré ha venido siendo uno de los mejores futbolistas de la temporada en el 'pincha'. Ha disputado 11 partidos desde su legada al club y hasta el fin de semana pasado no había podido marcar su primer gol, su única cuenta pendiente.

Los parecidos golazos de Edwin Cetré y Kevin De Bruyne

El sábado, Estudiantes se fue de largo contra Central Córdoba y lo goleó 5-0, y por fin, el extremo caleño tuvo su 'bautizo' de gol en suelo argentino. Como no podía ser de otra manera, Edwuin Cetré se despachó con un golazo tremendo entrando al área por el carril izquierdo, enganchó hacia adentro para quitarse a un defensor de encima y remató cruzado al arco y el balón entró por el ángulo. Tremendo 'pepo'.

EXQUISITA DEFINICIÓN: golazo de Cetré en una jornada espectacular de Estudiantes contra Central Córdoba en la #CopaDeLaLiga. pic.twitter.com/pQyYUD0HqI — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2024

Lo curioso de esta anotación es que fue muy similar a la que ese mismo día marcó Kevin De Bruyne en la victoria del Manchester City sobre Crystal Palace en la Premier League. Fue tan parecido ese gol, que en ESPN Argentina se atrevieron a llamar a Cetré el 'De Bruyne de La Plata'.

¡¡TODO ÁNGULO!! Temprano en la mañana del sábado, DE BRUYNE inició la remontada del Manchester City ante Crystal Palace con un golazo nivel #PREMIERxESPN... ¡Todo terminó 4-2 a favor de los Citizens! pic.twitter.com/RmQ7ei6uxU — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2024

Las reacciones no se hicieron esperar y uno de los que soltó una carcajada fue Tiago Palacios, jugador de Estudiantes, quien concordó con los periodistas y les dio la razón: "Fue igual, la verdad que un golazo", dijo para los micrófonos de ESPN.

La divertida respuesta de Cetré a comparación con De Bruyne

La palabra del colombiano no podía faltar y llegaron con mucha diversión. Entre la sorpresa del elogio, Cetré tampoco desentonó y sorprendió con una respuesta particular y bastante, pero bastante divertida haciendo referencia a la diferencia en el color de piel con Kevin De Bruyne.

"No, pero me quemé. No soy muy blanco para ser Kevin De Bruyne", soltó el extremo al ser preguntado por si se considera el 'De Bruyne de La Plata'.