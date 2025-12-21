René Higuita lo volvió a hacer: nuevo escorpión a sus 59 años

René Higuita volvió a hacerlo. El nombre del legendario exarquero colombiano regresó a los titulares y a las conversaciones de los aficionados luego de protagonizar, una vez más, la jugada que lo convirtió en un ícono eterno del fútbol mundial. A sus 59 años, lejos del alto rendimiento y con evidentes limitaciones físicas propias del paso del tiempo, ‘El Loco’ demostró que la esencia de su fútbol sigue intacta: atrevimiento, espectáculo y una conexión única con la gente.

El escenario fue inmejorable. En el juego de despedida de Mario Alberto Yepes, disputado en la ciudad de Cali, Higuita se robó los aplausos al ejecutar el histórico ‘escorpión’, esa maniobra que desafió las leyes de la lógica futbolística y que lo inmortalizó desde Wembley en 1995. Esta vez no hubo la misma potencia ni la elasticidad de antaño, pero sí la valentía y la intuición que siempre lo caracterizaron.

El ‘escorpión’, una firma que no envejece

La acción se produjo tras un balón ejecutado por Macnelly Torres, que viajaba con destino claro al arco. Higuita, sin dudarlo, leyó la trayectoria y se lanzó al suelo para intentar lo impensado. Ya no con la explosividad que maravilló al mundo décadas atrás, pero sí con la precisión suficiente para evitar la anotación y provocar la ovación generalizada de los asistentes.

El estadio se puso de pie de inmediato. Compañeros, rivales y público coincidieron en el reconocimiento a una figura irrepetible del fútbol colombiano. Higuita, fiel a su estilo, respondió con una sonrisa tímida, consciente de que acababa de regalar un momento inolvidable que trascendió el resultado y el contexto del partido.

Ovación, viralidad y el legado eterno de ‘El Loco’

La jugada no tardó en recorrer las redes sociales, donde miles de usuarios celebraron el coraje y la irreverencia de Higuita. Comentarios de admiración, nostalgia y respeto inundaron las plataformas digitales, resaltando que, incluso a los 59 años, el exarquero mantiene viva la esencia que lo convirtió en leyenda.

Más allá del espectáculo, el gesto de Higuita reafirma su legado: un futbolista que rompió esquemas, que se atrevió cuando nadie más lo hacía y que convirtió la posición de arquero en un espacio para la creatividad. Su apodo, ‘El Loco’, lejos de ser una exageración, resume una carrera marcada por la audacia y la pasión por el juego.

René Higuita no solo volvió a hacer el ‘escorpión’; volvió a recordarle a Colombia y al mundo que hay jugadores que trascienden épocas y edades. Mientras haya una pelota rodando y una tribuna dispuesta a soñar, su figura seguirá siendo sinónimo de magia, rebeldía y amor por el fútbol.