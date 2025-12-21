CANAL RCN
Deportes

Miguel Ángel Borja definió su futuro: no se convenció por Boca y está a días de firmar su contrato

Miguel Ángel Borja tendrá nuevo equipo luego de lo que fue su paso por River Plate. Boca Juniors se bajó de la puja.

Miguel Borja
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 21 de 2025
09:59 a. m.
El futuro de Miguel Ángel Borja dejó de ser una incógnita. Tras su salida de River Plate y luego de varias semanas de versiones cruzadas sobre su próximo destino, el delantero colombiano finalmente tomó una decisión que marca un nuevo capítulo en su carrera profesional. El goleador, uno de los atacantes más reconocidos del fútbol colombiano en el exterior, continuará su trayectoria en el fútbol mexicano, donde vestirá la camiseta de Cruz Azul.

La información fue confirmada en las últimas horas desde México, donde trascendió que Borja llegó a un acuerdo total con la dirigencia del conjunto ‘cementero’, imponiéndose así sobre otras opciones que estaban sobre la mesa. Entre ellas, el interés de Boca Juniors, que seguía de cerca la situación del atacante, pero que finalmente no logró concretar su llegada.

Cruz Azul ganó la pulseada por el delantero colombiano

Según se conoció, Cruz Azul avanzó con determinación en las negociaciones y presentó una propuesta deportiva y económica que terminó inclinando la balanza a su favor. La directiva mexicana apostó fuerte por Borja como su principal referente ofensivo, convencida de que su experiencia, potencia física y capacidad goleadora pueden marcar diferencia en la Liga MX.

El delantero viajará la próxima semana a México para cumplir con los exámenes médicos y firmar oficialmente su contrato. Desde el entorno del jugador se señaló que el acuerdo contempla un salario que duplica lo que percibía en River Plate, un factor clave a la hora de definir su futuro inmediato. Más allá del aspecto económico, el proyecto deportivo y el protagonismo prometido también pesaron en la decisión final.

Un nuevo reto tras su etapa en River Plate

La salida de Miguel Ángel Borja del conjunto argentino marcó el cierre de una etapa exigente y de alta competencia. En River, el colombiano vivió momentos de protagonismo y otros de mayor dificultad, pero siempre dejó registros importantes como delantero y mantuvo su nombre vigente en el mercado internacional.

Ahora, en Cruz Azul, Borja asumirá el desafío de adaptarse a un nuevo país y a un fútbol con características distintas, pero con una exigencia similar. En México esperan que su llegada aporte jerarquía, goles y liderazgo a un equipo que busca volver a los primeros planos tanto a nivel local como internacional.

Para Borja, este movimiento representa una oportunidad de relanzar su carrera y consolidarse como uno de los atacantes colombianos más influyentes fuera del país. Con su futuro ya definido, el delantero se prepara para escribir una nueva historia, esta vez en territorio mexicano, donde la expectativa por su arribo crece con el paso de las horas.

