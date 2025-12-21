CANAL RCN
Colombia

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, participaría en la consulta electoral

La candidata se sumaría a la consulta por Colombia, tras una reunión con los seis miembros de este grupo.

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático participaría en la consulta electora
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

diciembre 21 de 2025
11:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, participará en la consulta por Colombia del 8 de marzo de 2026.

A través de su cuenta de X, Juan Manuel Galán y Vicky Dávila le dieron su participación en la consulta por Colombia; así lo anunció Dávila:

Nos reunimos con la candidata presidencial Paloma Valencia. Ella expresó su interés de hacer parte de esta consulta del próximo 8 marzo de 2026.

Estos son los partidos y movimientos políticos que van a la consulta presidencial del 8 de marzo 2026
RELACIONADO

Estos son los partidos y movimientos políticos que van a la consulta presidencial del 8 de marzo 2026

Los candidatos que le dieron la bienvenida a Paloma Valencia a la consulta

A través de sus redes sociales, varios de los candidatos que irán a la consulta electoral le dieron la bienvenida a Paloma Valencia, representante del partido Centro Democrático.

Bienvenida, Paloma Valencia, a La Gran Consulta. Tu participación fortalece el diálogo democrático y enriquece este espacio de construcción colectiva.

Según la publicación de Vicky Dávila, en horas de la mañana, sostuvieron “una conversación franca, con espíritu de unidad y propósito de país, le damos la bienvenida a este equipo”.

En el encuentro con Paloma Valencia estuvieron Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila.

"Menos peleas y más hechos": Paloma Valencia tras convertirse en la candidata presidencial del Centro Democrático
RELACIONADO

"Menos peleas y más hechos": Paloma Valencia tras convertirse en la candidata presidencial del Centro Democrático

¿Paloma Valencia aceptó hacer parte de la consulta electoral?

Sobre su participación en la consulta del 8 de marzo, Paloma Valencia señaló que efectivamente sí ha habido reuniones y se han escuchado las propuestas, pero todavía no hay una decisión.

Minutos después, Valencia se pronunció desde su cuenta de X:

Me reuní con los miembros de la gran consulta por Colombia y agradezco su invitación y su esfuerzo por la unidad.

Indicó que no ha emitido una respuesta y aseguró que hablará “con los integrantes de nuestro partido para tomar una decisión con la que el gran equipo del Centro Democrático esté conforme y animada”.

Paloma Valencia es la candidata a la Presidencia por el Centro Democrático
RELACIONADO

Paloma Valencia es la candidata a la Presidencia por el Centro Democrático

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

VIDEO captó cómo dos ladrones se robaron un carro, se les apagó en la huida y los atraparon

ELN

ELN anunció cese al fuego desde el 24 de diciembre, tras despiadado paro armado

Rusia

Cuatro colombianos mueren en la guerra de Ucrania tras enlistarse voluntariamente

Otras Noticias

Bogotá

Bogotá, entre las 5 ciudades más pobladas de todo Sudamérica

Un informe reveló el listado de las ciudades más pobladas de América del Sur y Bogotá aparece entre las primeras.

andres llinas

Andrés Llinás se casó y celebró el evento con la barra brava de Millonarios

Andrés Llinás decidió casarse oficialmente y celebró la gran noche con la instrumental de la barra de Millonarios.

Nicolás Maduro

Presidente le abrió las puertas a Nicolás Maduro en caso de que renuncie: ¿A qué país sería?

Artistas

Jessica Cediel sufrió lamentable pérdida de su papá y su mensaje fue conmovedor

Cuidado personal

Los mitos más comunes del ejercicio que sabotean los propósitos de año nuevo