Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, participaría en la consulta electoral

En las últimas horas, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, participará en la consulta por Colombia del 8 de marzo de 2026.

A través de su cuenta de X, Juan Manuel Galán y Vicky Dávila le dieron su participación en la consulta por Colombia; así lo anunció Dávila:

Nos reunimos con la candidata presidencial Paloma Valencia. Ella expresó su interés de hacer parte de esta consulta del próximo 8 marzo de 2026.

Los candidatos que le dieron la bienvenida a Paloma Valencia a la consulta

A través de sus redes sociales, varios de los candidatos que irán a la consulta electoral le dieron la bienvenida a Paloma Valencia, representante del partido Centro Democrático.

Bienvenida, Paloma Valencia, a La Gran Consulta. Tu participación fortalece el diálogo democrático y enriquece este espacio de construcción colectiva.

Según la publicación de Vicky Dávila, en horas de la mañana, sostuvieron “una conversación franca, con espíritu de unidad y propósito de país, le damos la bienvenida a este equipo”.

En el encuentro con Paloma Valencia estuvieron Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila.

¿Paloma Valencia aceptó hacer parte de la consulta electoral?

Sobre su participación en la consulta del 8 de marzo, Paloma Valencia señaló que efectivamente sí ha habido reuniones y se han escuchado las propuestas, pero todavía no hay una decisión.

Minutos después, Valencia se pronunció desde su cuenta de X:

Me reuní con los miembros de la gran consulta por Colombia y agradezco su invitación y su esfuerzo por la unidad.

Indicó que no ha emitido una respuesta y aseguró que hablará “con los integrantes de nuestro partido para tomar una decisión con la que el gran equipo del Centro Democrático esté conforme y animada”.