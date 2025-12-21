Los mitos más comunes del ejercicio que sabotean los propósitos de año nuevo

Con el inicio del nuevo año, uno de los propósitos más comunes de las personas es mejorar su salud, bajar de peso o empezar a entrenar. El interés por la actividad física se refleja en los hábitos de la población.

Según estudios de la Health & Fitness Association (HFA), en múltiples ciudades latinoamericanas, el 61 % de los consumidores hace ejercicio al menos dos veces por semana, y el 78 % lo hace varias veces al mes, con una alta preferencia por gimnasios y centros especializados.

Sin embargo, al momento de trabajar en estas intenciones, los mitos pueden obstaculizar el progreso y generar frustración. En este sentido, Smart Fit, desmiente algunas de las creencias más frecuentes sobre el ejercicio y la alimentación para comenzar el 2026 con información clara y saludable.

“Cada fin de año aparecen los mismos mitos: que no vale la pena empezar ahora, que el cambio comienza en enero o que el gimnasio es solo para algunos. En Smart Fit creemos lo contrario. Creemos que el bienestar no tiene fecha, que el movimiento es un derecho y que cada día es una oportunidad para tomar decisiones que mejoren tu vida. No se trata de esperar el momento perfecto, sino de empezar”, señala Camilo Sarasti, CEO de Smart Fit Colombia, Panamá y Costa Rica.

Mitos del ejercicio que entorpecen el proceso

Mito 1: Bajar de peso es lo mismo que estar sano

El peso corporal no siempre refleja el estado de salud. Factores como la composición corporal, la masa muscular y los hábitos alimenticios son determinantes. Smart Fit recomienda enfocarse en objetivos sostenibles, como ganar fuerza, mejorar la movilidad y mantener una alimentación balanceada.

Mito 2: Hacer solo cardio es suficiente para estar en forma

Aunque es correcto afirmar que el ejercicio cardiovascular aporta grandes beneficios al corazón y al metabolismo, es necesario destacar que el entrenamiento de fuerza también es esencial para conservar masa muscular, prevenir lesiones y mantener un metabolismo activo.

Mito 3: Se debe entrenar todos los días sin falta

El descanso también forma parte del progreso. El cuerpo necesita recuperarse para adaptarse al esfuerzo. Entrenar sin pausas puede aumentar el riesgo de lesiones y afectar el rendimiento de la actividad física.

“En Smart Fit queremos acompañar a las personas en su proceso de transformación, brindando espacios accesibles, seguros y con asesoría profesional. Lo más importante no es cuánto peso se pierde, sino cómo se gana salud y calidad de vida”, añadió Camilo Sarasti, CEO de Smart Fit Colombia, Panamá y Costa Rica.