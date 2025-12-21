Bogotá, entre las 5 ciudades más pobladas de todo Sudamérica

Bogotá continúa consolidándose como uno de los principales centros urbanos de América del Sur. De acuerdo con estimaciones de World Population Review, recopiladas y difundidas por Visual Capitalist, la capital de Colombia se ubica como la cuarta ciudad más poblada de Sudamérica, un dato que confirma el crecimiento sostenido de la urbe y su peso demográfico en la región. Según estas proyecciones, la ciudad cerrará el año 2025 con una población aproximada de 11,8 millones de habitantes, manteniéndose como la ciudad más poblada del país.

Este posicionamiento no solo refleja el aumento natural de la población, sino también el papel de Bogotá como epicentro económico, político y cultural de Colombia, lo que ha impulsado la migración interna y el asentamiento de miles de personas provenientes de distintas regiones.

São Paulo lidera y Brasil domina los primeros lugares

El ranking es encabezado por São Paulo, en Brasil, que se consolida como la ciudad más poblada de Suramérica con una estimación de 22,9 millones de habitantes, una cifra que la coloca muy por encima del resto de urbes del continente. Su tamaño, infraestructura y dinamismo económico la convierten en un gigante urbano de escala global.

En el segundo lugar aparece Buenos Aires, capital de Argentina, con una población estimada de 15,7 millones de habitantes, seguida por Río de Janeiro, también en Brasil, que ocupa la tercera posición con cerca de 13,9 millones. Estos datos evidencian el fuerte peso demográfico de Brasil en la región, al ubicar dos de sus ciudades entre las tres más pobladas del continente.

Bogotá, eje demográfico y urbano de Colombia

Bogotá se sitúa en el cuarto lugar del ranking, superando a otras capitales históricamente relevantes de la región. Con 11,8 millones de habitantes, la capital colombiana se consolida como una megaciudad que enfrenta grandes retos en materia de movilidad, vivienda, servicios públicos y planeación urbana, pero que al mismo tiempo se reafirma como uno de los motores más importantes del desarrollo nacional.

Muy cerca aparece Lima, capital de Perú, con una población estimada de 11,5 millones de personas, lo que demuestra una competencia demográfica estrecha entre ambas ciudades. El listado de las diez ciudades más pobladas de Sudamérica lo completan Santiago de Chile con 6,9 millones; Belo Horizonte con 6,3 millones; Brasilia con 4,9 millones; Recife con 4,3 millones; y Fortaleza con 4,2 millones de habitantes.

Este panorama confirma que las grandes ciudades sudamericanas continúan concentrando población, oportunidades y desafíos. En el caso de Bogotá, su posición en el ranking reafirma su relevancia regional y plantea la necesidad de seguir avanzando en políticas públicas que garanticen una mejor calidad de vida para millones de ciudadanos que la habitan y la siguen eligiendo como su hogar.