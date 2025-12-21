Jessica Cediel sufrió lamentable pérdida de su papá y su mensaje fue conmovedor

La modelo y presentadora colombiana Jessica Cediel atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida personal. En las últimas horas, la reconocida figura del entretenimiento nacional confirmó el fallecimiento de su padre, Alfonso Cediel, una noticia que generó una ola de solidaridad y mensajes de apoyo en redes sociales, donde miles de seguidores se volcaron a acompañarla en medio del duelo.

Desde hace varios días, Cediel había mantenido informada a su comunidad digital sobre el delicado estado de salud de su papá, quien permanecía hospitalizado debido a diversas irregularidades médicas. La preocupación era evidente, pero fue finalmente este sábado 20 de diciembre cuando la presentadora decidió comunicar la triste noticia de su partida, acompañándola de un video y un mensaje profundamente conmovedor que dejó al descubierto la estrecha relación que los unía.

Un mensaje cargado de amor, dolor y gratitud

A través de su cuenta de Instagram, Jessica Cediel compartió un extenso texto en el que expresó con total honestidad el vacío que deja la ausencia de su padre. Con palabras llenas de nostalgia, recordó las enseñanzas, los momentos compartidos y el amor incondicional que recibió de Alfonso Cediel a lo largo de su vida.

En su mensaje, la presentadora destacó el carácter fuerte y protector de su papá, agradeciéndole por las lecciones que marcaron su forma de enfrentar la vida, así como por el sentido del humor y la cercanía que siempre los caracterizó. Cediel no ocultó el profundo dolor que siente por su partida, pero también dejó ver una aceptación serena, apoyada en su fe y en la convicción de que su padre ahora descansa en paz.

Solidaridad y apoyo masivo en redes sociales

La publicación no tardó en generar una reacción inmediata. Colegas del medio, figuras públicas y miles de seguidores enviaron mensajes de condolencias, fuerza y acompañamiento a Jessica Cediel y a su familia. Las muestras de cariño reflejaron el aprecio que despierta la presentadora y el respeto con el que el público recibió su manera sincera y humana de compartir el duelo.

En su mensaje, Cediel también agradeció a su madre, a sus hermanas y a todas las personas que estuvieron presentes durante este difícil proceso, resaltando la importancia del apoyo familiar en uno de los momentos más complejos que puede atravesar una persona.

La partida de Alfonso Cediel deja una huella profunda en la vida de la presentadora, quien decidió transformar su dolor en un mensaje de amor, memoria y agradecimiento. Hoy, Jessica Cediel recibe el respaldo de una comunidad que la acompaña en silencio y respeto, mientras honra la vida de quien, según sus propias palabras, fue “el mejor papito del mundo”.