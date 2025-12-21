CANAL RCN
Internacional Video

Tiroteo en un bar de Sudáfrica deja nueve personas muertas

El hecho ocurrió en un bar de Bekkersdal, una localidad minera ubicada al suroriente de Johannesburgo.

AFP

diciembre 21 de 2025
12:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una decena de hombres armado atacó a los asistentes a un bar de la zona de Bekkersdal pasada la 1:00 de la mañana de este domingo.

"Hombres armados desconocidos dispararon al azar a algunas personas, en plena calle (…) abrieron fuego contra los clientes de una taberna y continuaron disparando al azar al huir del sitio".

Autoridades de EE. UU. identifican a un sospechoso por el tiroteo en la Universidad de Brown
RELACIONADO

Autoridades de EE. UU. identifican a un sospechoso por el tiroteo en la Universidad de Brown

Autoridades buscan a responsables de tiroteo en Sudáfrica

La Policía indicó que la mayoría de los atacantes iban armados con pistolas y uno de ellos portaba un rifle de asalto AK-47.

"Desde las dos de la madrugada, hemos estado aquí, intentando reunir todas las pruebas necesarias y procesar la escena de forma correcta y adecuada. actualmente, se desconoce el motivo", aseguró Fred Kekana, subcomisario de la Policía provincial.

Agregó que después de dispararles a las víctimas, les robaron objetos de valor, principalmente sus celulares.

Aún se desconoce el motivo del tiroteo. Los heridos fueron trasladados a centros médicos para recibir tratamiento.

Habló la familia del hombre que forcejeó con uno de los asesinos durante tiroteo en Sídney
RELACIONADO

Habló la familia del hombre que forcejeó con uno de los asesinos durante tiroteo en Sídney

Este es el segundo incidente armado de este tipo ocurrido en el país africano durante este mes. Actualmente la nación tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, entre abril y septiembre reportaron alrededor de 60 asesinatos diarios.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

Presidente le abrió las puertas a Nicolás Maduro en caso de que renuncie: ¿A qué país sería?

Venezuela

Estados Unidos incautó un segundo buque petrolero de Venezuela, frente a sus costas

Donald Trump

Funcionaria cercana a Trump advierte que el presidente tiene la personalidad de un alcohólico

Otras Noticias

Temblor en Colombia

Fuerte temblor en Colombia hoy 21 de diciembre: superó los 4.5 grados y se sintió en varios departamentos

Un fuerte temblor sacudió Colombia este 21 de diciembre. El sismo superó los 4.5 grados, tuvo epicentro en Neiva y se sintió en varias regiones del país.

Luis Díaz

Luis Díaz volvió a la acción y marcó nuevo golazo de ‘palomita’ con celebración especial

Luis Díaz marcó este domingo un nuevo tanto con el Bayern Múnich en la victoria sobre Heidenheim.

Bogotá

Bogotá, entre las 5 ciudades más pobladas de todo Sudamérica

Artistas

Jessica Cediel sufrió lamentable pérdida de su papá y su mensaje fue conmovedor

Cuidado personal

Los mitos más comunes del ejercicio que sabotean los propósitos de año nuevo