Tiroteo en un bar de Sudáfrica deja nueve personas muertas

Una decena de hombres armado atacó a los asistentes a un bar de la zona de Bekkersdal pasada la 1:00 de la mañana de este domingo.

"Hombres armados desconocidos dispararon al azar a algunas personas, en plena calle (…) abrieron fuego contra los clientes de una taberna y continuaron disparando al azar al huir del sitio".

Autoridades buscan a responsables de tiroteo en Sudáfrica

La Policía indicó que la mayoría de los atacantes iban armados con pistolas y uno de ellos portaba un rifle de asalto AK-47.

"Desde las dos de la madrugada, hemos estado aquí, intentando reunir todas las pruebas necesarias y procesar la escena de forma correcta y adecuada. actualmente, se desconoce el motivo", aseguró Fred Kekana, subcomisario de la Policía provincial.

Agregó que después de dispararles a las víctimas, les robaron objetos de valor, principalmente sus celulares.

Aún se desconoce el motivo del tiroteo. Los heridos fueron trasladados a centros médicos para recibir tratamiento.

Este es el segundo incidente armado de este tipo ocurrido en el país africano durante este mes. Actualmente la nación tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, entre abril y septiembre reportaron alrededor de 60 asesinatos diarios.