CANAL RCN
Deportes

Andrés Llinás se casó y celebró el evento con la barra brava de Millonarios

Andrés Llinás decidió casarse oficialmente y celebró la gran noche con la instrumental de la barra de Millonarios.

Llinás
Foto: @cadc1992oficial

Noticias RCN

diciembre 21 de 2025
11:25 a. m.
El defensor bogotano Andrés Llinás, uno de los referentes actuales de Millonarios, vivió en las últimas horas un momento inolvidable fuera de las canchas. Tras más de ocho años de relación, el zaguero decidió dar el paso definitivo y contrajo matrimonio con su pareja, Sofía Escobar, en una celebración que rápidamente trascendió en redes sociales por un detalle que mezcló elegancia, amor y una profunda identidad azul.

La boda se llevó a cabo en un exclusivo lugar de la capital de la República, donde familiares y amigos cercanos acompañaron a la pareja en una noche marcada por la emoción y la alegría. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una decisión que refleja el fuerte vínculo de Llinás con Millonarios: el defensor invitó a parte de la banda instrumental de Los Comandos Azules, la barra brava oficial del club, para animar el evento.

Un matrimonio con sello azul y esencia embajadora

Durante varios minutos, el ambiente solemne de la celebración dio paso a un auténtico clima de estadio. Las banderas de Millonarios comenzaron a ondear, los bombos marcaron el ritmo y algunas de las canciones más emblemáticas del conjunto embajador fueron interpretadas ante la sorpresa y el entusiasmo de los invitados.

Las imágenes no tardaron en hacerse virales entre los hinchas, quienes celebraron el gesto del jugador como una muestra genuina de amor por el club que lo vio crecer y consolidarse en el fútbol profesional. Para muchos aficionados, el momento simbolizó la conexión especial que Llinás mantiene con la institución y con su gente, incluso en uno de los días más importantes de su vida personal.

Figuras del plantel dijeron presente en la celebración

Entre los asistentes destacaron varios jugadores emblemáticos del actual plantel de Millonarios. Nombres como David Macalister Silva, capitán y referente del equipo, Fernando Uribe, histórico delantero azul, y Stiven Vega, canterano y habitual protagonista, acompañaron a Llinás en una noche que combinó camaradería, música y sentido de pertenencia.

La presencia de sus compañeros reafirmó la buena relación que el defensor mantiene dentro del vestuario y el respaldo que ha construido a lo largo de los años como uno de los líderes del equipo. Más allá del fútbol, la boda dejó ver un grupo unido que comparte no solo objetivos deportivos, sino también momentos personales significativos.

El matrimonio de Andrés Llinás y Sofía Escobar se convirtió así en una celebración distinta, donde el amor y la pasión por Millonarios se entrelazaron de manera natural. Un evento que, sin duda, quedará en la memoria de los protagonistas y de una hinchada que vio cómo, por una noche, la elegancia y la tribuna hablaron el mismo idioma.

