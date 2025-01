Presidente de Nacional le dio frío adiós a Efraín Juárez: "El escudo está por encima de cualquiera"

Este jueves 16 de enero, Sebastián Arango Botero, presidente de Atlético Nacional, ofreció una rueda de prensa para hablar del caso de Efraín Juárez. El directivo 'verdolaga' aprovechó esta conferencia para aclarar ciertas dudas respecto a la renuncia del estratega mexicano, quien el año pasado fue campeón de la Liga BetPlay 2024-II y la Copa BetPlay 2024.

El pasado 14 de enero, el exAT de Club Brujas y Standard de Lieja conmocionó al balompié colombiano con su inesperado paso al costado. La afición 'verdolaga' estaba ilusionada con ver a Juárez dirigir al equipo en la Copa Libertadores 2025, la Superliga y los certámenes locales. Sin embargo, unas diferencias con con Gustavo Fermani, director directivo del club, habrían sido irreconciliables.

Después de que se conociera esa 'bomba', empezaron a circular versiones sobre lo que habría sucedido en la interna del 'rey de copas'. Juárez se disgustó con las directivas por las contrataciones de Billy Arce y Faber Gil, jugadores que no había pedido el DT. Juárez 'explotó' cuando se enteró de la llegada de Matheus Uribe.

Además de estas incorporaciones que no le fueron consultadas, Juárez no estuvo de acuerdo con la partida de Álvaro Angulo, uno de sus referentes en defensa. Tampoco entendió porqué no se hizo un esfuerzo económico para hacerse con el pase de Marino Hinestroza, uno de sus jugadores favoritos en ataque.

Pues bien, Arango tocó varios temas en su rueda de prensa y esclareció el panorama. Acá le damos detalles de las declaraciones del máximo dirigente del cuadro antioqueño.

Sebastián Arango habló de la renuncia de Efraín Juárez

"Como bien lo conoce la opinión pública, el pasado martes recibimos con sorpresa la renuncia irrevocable de Efraín Juárez. Lamentamos su decisión, la cual no compartimos y consideramos apresurada. Durante su tiempo en la institución, la relación con Efraín siempre fue de respeto mutuo, admiración y aprecio personal", empezó diciendo el presidente de Nacional.

Sebastián Arango le 'lanzó dardos' a Efraín Juárez

"Teniendo en cuenta el respaldo que recibió desde el momento de su contratación consideramos que no fue la manera más adecuada de tomar dicha decisión. En Nacional, el escudo y los colores están por encima de cualquier individualidad. Las personas que se integran a la institución (tanto en el ámbito deportivo como administrativo) deben compartir la misma visión: remar en la misma dirección, poner los intereses del club sobre los personales. Por esta razón nos sentimos orgullosos de que quienes hacen parte de este proyecto están totalmente alineados con esta filosofía y con ellos avanzaremos en los objetivos planteados. A Efraín Juárez y su cuerpo técnico gracias. Damos por cerrado este capítulo y nos centramos en el proyecto institucional", concluyó.