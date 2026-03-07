¡Egipto se clasificó y espera por la Argentina de Messi!: reviva la emocionante tanda de penales

Egipto firmó una jornada histórica en la Copa Mundial 2026 al clasificarse a los octavos de final después de eliminar a Australia en una dramática definición por penales. Tras igualar 1-1 durante los 90 minutos y la prórroga, el conjunto africano mostró mayor efectividad desde los once pasos y selló un triunfo por 4-2 que lo mantiene con vida en el torneo.

El resultado representa mucho más que una simple clasificación. Los egipcios consiguieron por primera vez una victoria en una fase de eliminación directa de un Mundial, dejando atrás una estadística que los había acompañado durante décadas. Ahora, con la confianza en alto, esperan por el ganador del duelo entre Argentina, liderada por Lionel Messi, y la revelación Cabo Verde, que disputarán el último cupo disponible para los octavos de final.

Un partido de máxima tensión que se resolvió desde el punto penal

Egipto golpeó primero gracias a Emam Ashour, quien abrió el marcador en el minuto 13 con un certero cabezazo que ilusionó a los aficionados africanos. Sin embargo, Australia reaccionó en la segunda mitad y encontró el empate al minuto 55, cuando un desafortunado autogol de Mohamed Hany, también de cabeza, dejó el compromiso igualado.

A partir de ese momento, el encuentro estuvo marcado por la intensidad táctica y el nerviosismo propio de una llave de eliminación directa. Ninguna de las dos selecciones logró imponer condiciones en ataque y las oportunidades claras fueron escasas tanto en el tiempo reglamentario como en la prórroga.

La definición quedó reservada para la tanda de penales, donde Egipto mostró sangre fría. Los cuatro cobradores africanos convirtieron sus disparos, mientras que Australia desperdició dos oportunidades decisivas. Harry Souttar envió su remate por encima del arco y Lucas Herrington estrelló el balón en el travesaño, errores que terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto norteafricano.

La estrategia del técnico australiano Tony Popovic tampoco dio resultado. A un minuto del final del tiempo suplementario decidió sustituir al arquero Patrick Beach para darle ingreso al experimentado Mathew Ryan con la intención de afrontar la tanda desde el inicio. La apuesta, sin embargo, no surtió efecto, ya que el guardameta recién ingresado no logró detener ninguno de los cobros ejecutados por Egipto.

Un logro histórico y la ilusión de enfrentar a Messi

La clasificación tiene un enorme valor para el fútbol egipcio. Aunque el equipo ya había disputado los octavos de final en Italia 1934, aquella edición comenzaba directamente en esa instancia, por lo que nunca había conseguido avanzar tras superar una ronda de eliminación.

En los Mundiales de 1990 y 2018, Egipto quedó eliminado durante la fase de grupos, por lo que esta campaña ya representa una de las más exitosas de su historia. El combinado africano, reconocido por ser el máximo ganador de la Copa Africana de Naciones con siete títulos, busca ahora trasladar ese protagonismo continental al escenario más importante del fútbol internacional.

Su próximo desafío dependerá del resultado entre Argentina y Cabo Verde. Si la Albiceleste confirma su favoritismo, el torneo ofrecerá un atractivo enfrentamiento entre Mohamed Salah y Lionel Messi. En caso de una nueva sorpresa africana, Egipto se mediría con una selección que ya ha demostrado ser una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo. Sea cual sea el rival, los egipcios afrontarán los octavos con la confianza de haber derribado una barrera histórica y con la ilusión intacta de seguir escribiendo capítulos memorables en el campeonato.