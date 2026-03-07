CANAL RCN
Deportes Video

🔴 EN VIVO 🔴 Argentina (1-1) Cabo Verde: siga en directo el duelo de los 16vos de final

Siga en directo las emociones del partido entre Argentina vs. Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial.

Noticias RCN

julio 03 de 2026
04:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO ya se juega este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El Hard Rock Stadium de Miami recibe uno de los partidos más esperados de la jornada y usted podrá seguir el minuto a minuto, las mejores jugadas y todas las incidencias a través de las plataformas digitales del Canal RCN.

¿Dónde seguir Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO?

La Copa Mundial 2026 entra en su fase más emocionante y la vigente campeona del mundo inicia el camino hacia la defensa del título. Argentina afronta su primer partido de eliminación directa frente a una selección de Cabo Verde que ya sorprendió al planeta fútbol con su histórica clasificación.

 

¡Egipto se clasificó y espera por la Argentina de Messi!: reviva la emocionante tanda de penales
RELACIONADO

¡Egipto se clasificó y espera por la Argentina de Messi!: reviva la emocionante tanda de penales

El encuentro se disputa este viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, escenario que espera un lleno total para ver a Lionel Messi y el resto de figuras dirigidas por Lionel Scaloni.

Como es habitual, el Canal RCN realizará una cobertura especial con el minuto a minuto del compromiso, las jugadas más importantes, estadísticas, videos y toda la información en tiempo real para que los aficionados no se pierdan ningún detalle.

¿Cómo llegan Argentina y Cabo Verde a los dieciseisavos de final?

La Selección Argentina fue una de las mejores de la fase de grupos. Ganó sus tres partidos, venciendo 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania, resultados que la consolidaron como una de las favoritas al título.

Además, Lionel Messi atraviesa un momento brillante. El capitán de la Albiceleste comparte el liderato de la tabla de goleadores del Mundial con seis anotaciones, demostrando que sigue siendo determinante en las grandes citas.

‘El Cole’ confía en la victoria de Colombia ante Ghana: “Hoy les ganamos con ganas”
RELACIONADO

‘El Cole’ confía en la victoria de Colombia ante Ghana: “Hoy les ganamos con ganas”

En contraste, Cabo Verde ha sido una de las grandes revelaciones del campeonato. Con una población cercana a los 525.000 habitantes, se convirtió en el país más pequeño en alcanzar una fase de eliminación directa en una Copa del Mundo.

Su clasificación fue producto de una campaña muy sólida, con empates frente a España, Uruguay y Arabia Saudita. El arquero de 40 años, ha sido una de las figuras gracias a sus destacadas actuaciones bajo los tres palos.

El ganador de este compromiso avanzará a los octavos de final, donde ya espera Egipto, selección que consiguió la clasificación tras eliminar a Australia en una dramática definición desde el punto penal.

¿Qué alineación presenta Argentina?

Lionel Scaloni mantiene la base del equipo que dominó la fase de grupos y apuesta por una formación ofensiva.

Argentina forma con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Del otro lado, Cabo Verde buscará seguir escribiendo una de las historias más sorprendentes del Mundial y dar un nuevo golpe frente al actual campeón.

¿Es definitivo? Este sería el sorpresivo futuro de Cristiano Ronaldo tras el Mundial 2026
RELACIONADO

¿Es definitivo? Este sería el sorpresivo futuro de Cristiano Ronaldo tras el Mundial 2026

Siga todas las emociones de Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO con el minuto a minuto, videos, goles, estadísticas y el análisis completo a través de todas las plataformas digitales del Canal RCN.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

¡Sorpresa en el Mundial! Cabo Verde le empató a Argentina con este golazo: vea la anotación

Lionel Messi

¡Gol de Messi! Argentina le gana a Cabo Verde y desata la locura en el Mundial

Selección de México

Polémica en el Mundial: ¡Partido de octavos de final cambiaría de horario por esta razón!

Otras Noticias

Educación

Cambio en los colegios tras decreto del Gobierno Petro: tendrán una nueva materia obligatoria

La medida cambiará lo que deberán aprender millones de estudiantes y fijará nuevas obligaciones para todos los establecimientos educativos del país.

Santa Marta

Santa Marta celebra 501 años con la Fiesta del Mar 2026: conozca aquí la programación

Serán siete días cargados de música, cultura, deporte y tradición que contará con grandes artistas.

Abuso sexual

Las atrocidades sexuales a las que padrastro sometía a niña de seis años en Putumayo

Ucrania

Dos millones de bajas militares ha dejado la guerra entre Rusia y Ucrania: CSIS

Enfermedades

El peligro oculto del colesterol elevado en personas delgadas