🔴 EN VIVO 🔴 Argentina (1-1) Cabo Verde: siga en directo el duelo de los 16vos de final

Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO ya se juega este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El Hard Rock Stadium de Miami recibe uno de los partidos más esperados de la jornada y usted podrá seguir el minuto a minuto, las mejores jugadas y todas las incidencias a través de las plataformas digitales del Canal RCN.

¿Dónde seguir Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO?

La Copa Mundial 2026 entra en su fase más emocionante y la vigente campeona del mundo inicia el camino hacia la defensa del título. Argentina afronta su primer partido de eliminación directa frente a una selección de Cabo Verde que ya sorprendió al planeta fútbol con su histórica clasificación.

El encuentro se disputa este viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, escenario que espera un lleno total para ver a Lionel Messi y el resto de figuras dirigidas por Lionel Scaloni.

Como es habitual, el Canal RCN realizará una cobertura especial con el minuto a minuto del compromiso, las jugadas más importantes, estadísticas, videos y toda la información en tiempo real para que los aficionados no se pierdan ningún detalle.

¿Cómo llegan Argentina y Cabo Verde a los dieciseisavos de final?

La Selección Argentina fue una de las mejores de la fase de grupos. Ganó sus tres partidos, venciendo 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania, resultados que la consolidaron como una de las favoritas al título.

Además, Lionel Messi atraviesa un momento brillante. El capitán de la Albiceleste comparte el liderato de la tabla de goleadores del Mundial con seis anotaciones, demostrando que sigue siendo determinante en las grandes citas.

En contraste, Cabo Verde ha sido una de las grandes revelaciones del campeonato. Con una población cercana a los 525.000 habitantes, se convirtió en el país más pequeño en alcanzar una fase de eliminación directa en una Copa del Mundo.

Su clasificación fue producto de una campaña muy sólida, con empates frente a España, Uruguay y Arabia Saudita. El arquero de 40 años, ha sido una de las figuras gracias a sus destacadas actuaciones bajo los tres palos.

El ganador de este compromiso avanzará a los octavos de final, donde ya espera Egipto, selección que consiguió la clasificación tras eliminar a Australia en una dramática definición desde el punto penal.

¿Qué alineación presenta Argentina?

Lionel Scaloni mantiene la base del equipo que dominó la fase de grupos y apuesta por una formación ofensiva.

Argentina forma con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Del otro lado, Cabo Verde buscará seguir escribiendo una de las historias más sorprendentes del Mundial y dar un nuevo golpe frente al actual campeón.

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