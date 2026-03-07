¿Es definitivo? Este sería el sorpresivo futuro de Cristiano Ronaldo tras el Mundial 2026

Portugal, en la tarde del 2 de julio de 2026, superó una prueba compleja en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Los dirigidos por Roberto Martínez enfrentaron a Croacia en el Estadio Toronto y ganaron agónicamente.

Ivan Perisic abrió el marcador al minuto 53, pero Cristiano Ronaldo lo empató al 68 tras un penalti cobrado.

Además, en el minuto 90+4, Goncalo Ramos aprovechó un centro al área, le ganó en el salto a los defensas croatas, cabeceó y envió el balón al fondo de la red para el 2-1 definitivo.

Tras ese desenlace, Portugal está instalada en los octavos de final del Mundial 2026 y su rival en esa instancia será la España de Luis De La Fuente.

Sin embargo, los fanáticos 'lusos' no solo están hablando de la clasificación, sino que también del sorpresivo futuro de Cristiano Ronaldo, su máxima figura, tras unas declaraciones de su hermana. ¿Cuáles fueron?

Cristiano Ronaldo se retiraría de la Selección de Portugal tras el Mundial 2026, según su hermana

Antes del partido vs. Croacia, Katia Aveiro, la hermana de Cristiano Ronaldo, habló con el medio Sport TV e indicó que, según su información, el astro portugués podría retirarse de la selección cuando finalice la Copa del Mundo 2026.

"La información que tengo, de una fuente segura, es que creo que este es el último baile. Estoy hablando de la selección, así que vamos a aprovecharlo", dijo la hermana de 'CR7'.

Estas han sido las estadísticas de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo ha sido titular en todos los partidos de Portugal en la Copa del Mundo 2026 y ha disputado 351 minutos.

Además, en ese lapso ha anotado tres goles. Dos de ellos fueron vs. Uzbekistán y el restante lo celebró contra Croacia.