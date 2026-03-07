Así funciona la tecnología del balón del Mundial 2026: video revela cómo funcionan los sensores

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 no solo está rompiendo récords por su formato expandido y sus tres sedes continentales (Canadá, México y Estados Unidos), sino también por marcar un antes y un después en la ingeniería aplicada al fútbol. En las últimas horas, la viralización de un video demostrativo de Adidas y la FIFA ha revelado con lujo de detalles las entrañas de Trionda, el balón oficial del torneo.

La grabación deja al descubierto el funcionamiento de los sensores internos que se han vuelto determinantes para la precisión del VAR y el sistema de fuera de juego semiautomatizado.

Video de cómo es la tecnología del balón del Mundial 2026

A diferencia del escepticismo que solían generar los balones mundialistas del pasado debido a trayectorias impredecibles, Trionda ha concentrado la atención por su "cerebro electrónico". El video devela que la pelota cuenta con una Unidad de Medición Inercial (IMU, por sus siglas en inglés) de 500 Hz, instalada minuciosamente dentro de una capa interna en uno de sus cuatro paneles principales.

Este sensor de movimiento inteligente registra y transmite datos de velocidad, dirección, aceleración y fuerzas g un total de 500 veces por segundo. En términos prácticos, esto significa que el sistema analiza la física del esférico cada dos milisegundos.

Una sincronización milimétrica contra el error humano

La gran revelación del material audiovisual es cómo interactúa el balón conectado con la infraestructura de los estadios. El chip no trabaja de forma aislada; emite señales que se cruzan simultáneamente con una red de entre 8 y 12 cámaras de seguimiento óptico instaladas bajo el techo de los escenarios deportivos. Estas cámaras rastrean la posición exacta de la pelota y hasta 29 puntos del cuerpo de cada futbolista 50 veces por segundo.

La combinación de ambos flujos de información —los datos de posición de las cámaras y los datos físicos de contacto del balón— es procesada en tiempo real por algoritmos de Inteligencia Artificial. Esto ha permitido resolver una de las mayores flaquezas del arbitraje tradicional: determinar el instante exacto del impacto del pase.

Mientras que las cámaras de televisión tradicionales obligan al VAR a elegir entre fotogramas congelados (que a menudo dejan dudas), el sensor envía un pico de señal física (un "latido") en el milisegundo exacto en que la bota toca el cuero, eliminando cualquier margen de interpretación en jugadas milimétricas de fuera de juego o toques polémicos.