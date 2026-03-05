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¿Qué son el factoring y confirming? Así ayudan a las empresas en Colombia

Factoring y confirming ganan terreno en Colombia como alternativas al crédito. Así funcionan y por qué cada vez más empresas los usan para mejorar su liquidez.

Factoring y confirming
Foto: cortesía

Noticias RCN

mayo 03 de 2026
04:59 p. m.
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En medio de un panorama económico exigente, donde el flujo de caja se convierte en un desafío constante, herramientas como el factoring y el confirming empiezan a ganar terreno en Colombia.

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Estas soluciones financieras surgen como alternativas al crédito tradicional, especialmente para pequeñas y medianas empresas que buscan liquidez sin complicaciones.

Según datos del Reporte de Inclusión Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades, solo el 14,8 % de las microempresas cuenta con crédito formal vigente, lo que deja en evidencia la necesidad de opciones más accesibles.

Factoring y confirming: dos soluciones clave

El factoring permite a las empresas anticipar el dinero de sus cuentas por cobrar. En términos simples, se trata de vender sus facturas a una entidad financiera para obtener liquidez inmediata, sin tener que esperar a que los clientes paguen.

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Por su parte, el confirming se enfoca en las cuentas por pagar. Bajo este modelo, una empresa organiza el pago a sus proveedores mediante una entidad financiera, que les permite anticipar esos recursos si lo necesitan.

“En términos simples, mientras el factoring se concentra en cuentas por cobrar, el confirming se enfoca en cuentas por pagar”, explican expertos del sector. Esta diferencia ha permitido que ambas herramientas se complementen en la gestión financiera empresarial.

Un mercado que crece con fuerza en Colombia

El avance de la factura electrónica y plataformas como DIAN han impulsado el uso de estos mecanismos. Solo en 2025 se endosaron 1,7 millones de facturas por más de $46,7 billones, reflejando un crecimiento significativo.

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Además, el ecosistema fintech también ha jugado un papel clave. De acuerdo con Colombia Fintech, durante 2024 se financiaron $5,8 billones a través de factoring y confirming, con un aumento del 51 % en empresas usuarias.

Compañías como Coval Servicios Financieros, junto a su aliado KLYM by Coval, han impulsado estas soluciones en el país, facilitando el acceso a liquidez de forma ágil.

En un entorno donde la eficiencia financiera es clave, estas herramientas se consolidan como una alternativa real para mejorar la gestión del capital de trabajo y fortalecer las operaciones empresariales.

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