El regalo de Álvaro Córdoba a Johan Mojica antes del partido de Colombia ante Congo

La Selección Colombia vivió un momento particular y muy colombiano en la previa de su compromiso frente a República Democrática del Congo en el Mundial 2026.

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En medio de la expectativa por el encuentro, el lateral Johan Mojica recibió un regalo cargado de simbolismo y tradición: un Jabón Rey.

El detalle fue entregado por el influencer colombiano Álvaro Córdoba, conocido como “El Tigre”, quien aprovechó un encuentro con el futbolista para llevarle uno de los amuletos más populares del país.

Johan Mojica recibió un particular amuleto colombiano

Durante el encuentro en la zona mixta, Mojica recibió el tradicional Jabón Rey y no ocultó su sorpresa por el obsequio. El defensor destacó el valor cultural que tiene este producto para millones de colombianos.

“Todos sabemos lo que representa el Jabón Rey. Es un producto de nuestra tierra”, comentó el jugador de la Selección Colombia.

El mensaje de Álvaro Córdoba fue claro y estuvo cargado de optimismo antes del partido. “Fútbol hay, lo que falta es suerte, la suerte del Rey”, expresó el creador de contenido al momento de entregar el regalo.

Más allá de la anécdota, el gesto buscó representar el respaldo de los aficionados colombianos que siguen acompañando a la selección en su camino por la Copa del Mundo.

Mojica, una de las figuras de Colombia en el Mundial

Además de protagonizar este curioso momento, Johan Mojica ha sido uno de los futbolistas más destacados de Colombia durante la fase de grupos.

El lateral se ha convertido en una pieza clave por el costado izquierdo gracias a su despliegue físico, su capacidad para sumarse al ataque y su compromiso defensivo. Su sociedad con Luis Díaz ha sido una de las armas más importantes de la Tricolor para generar peligro por las bandas.

En varios encuentros del Mundial, Mojica ha demostrado su capacidad para llegar hasta la línea de fondo, aportar centros peligrosos y regresar rápidamente para cumplir en labores de marca.

Con el apoyo de millones de colombianos y ahora también con la simbólica “suerte del Rey”, el defensor continúa siendo uno de los hombres de confianza de la selección en la búsqueda de grandes objetivos en el Mundial 2026.