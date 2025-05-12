CANAL RCN
Tendencias

Lo que Colombia quiso saber en 2025: Google reveló lo más buscado

Google publicó su lista anual en Colombia: esto fue lo que más buscaron los colombianos en 2025.

Google lo más buscado por colombianos 2025
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
01:22 p. m.
El panorama digital del país dio un giro interesante este año luego de que Google publicara su esperado informe anual de tendencias, un recuento que confirma lo más buscado por los colombianos en 2025 y que deja ver cómo los intereses nacionales se movieron entre la actualidad, el entretenimiento y los protagonistas inesperados.

La lista no solo evidencia qué temas dominaron las conversaciones, sino que también destaca quiénes lograron captar millones de clics en cuestión de meses.

¿Qué temas dominaron las tendencias en Colombia en 2025?

De acuerdo con el reporte global Year in Search, las búsquedas de los usuarios en Colombia estuvieron marcadas por eventos deportivos de gran escala, coyunturas políticas y fenómenos culturales que generaron debate permanente.

Google explicó que el análisis combina datos de Google Trends con herramientas internas para identificar términos con crecimiento acelerado y sostenido, excluyendo patrones engañosos y contenido repetitivo.

Dentro de los hechos que acapararon la atención nacional se encontraron los resultados del Mundial de Clubes, los movimientos al interior del Vaticano y el llamado Caso Frisby, que generó discusiones en redes y medios tradicionales.

También sobresalieron búsquedas relacionadas con homenajes a figuras globales como Ozzy Osbourne, el futbolista Diogo Jota y el papa Francisco, cuyo estado de salud mantuvo en alerta a millones de fieles.

En paralelo, los colombianos también impulsaron producciones audiovisuales al tope de las listas. Títulos como Monstruo: La historia de Ed Gein, Lilo & Stitch y Destino Final: Lazos de Sangre dominaron las consultas, mientras que formatos de televisión renovados entre ellos La Casa de los Famosos lograron mantenerse dentro de los contenidos más buscados del año.

Altafulla encabeza las búsquedas de personalidades en 2025

Uno de los datos que más llamó la atención fue el liderazgo del creador de contenido Altafulla entre los personajes más buscados del año. El cantante ubicó el primer lugar en Google Colombia 2025.

Su crecimiento digital, impulsado por videos virales y presencia constante en plataformas, lo ubicó por encima de figuras deportivas, religiosas y políticas.

Google también destacó a nombres como el papa León XIV, Luis Suárez y Juan Fernando Quintero, quienes se consolidaron en la parte alta del ranking.

La lista se completa con figuras como Nicolás Maduro, Karina Garcia, Juan Manuel Santos, Abelardo de la Espriella, Andy Byron y María Corina Machado, lo que refleja el interés por líderes políticos, artistas y referentes sociales.

El informe cerró con otra tendencia notable: el aumento de consultas explicativas, especialmente sobre temas virales o de coyuntura. Conceptos como “Lista Clinton”, “ginefilia” y “consulta popular” evidenciaron el interés de los usuarios por profundizar en debates que se movieron entre la política, la cultura y la controversia digital.

Este balance de búsquedas, además de ser un reflejo del comportamiento social de los colombianos, funciona como un retrato del país conectado: curioso, cambiante y cada vez más influenciado por la dinámica de las plataformas digitales.

