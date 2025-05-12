VIDEO | Colados atacaron con cuchillo a personal de Transmilenio en el Portal 20 de Julio

Una grave situación de orden público se registró en las últimas horas en el Portal 20 de Julio, en el oriente de Bogotá, donde un grupo de colados armados con cuchillos atacó a varios guardas de Transmilenio.

Denuncian que colados atacaron a guardas de Transmilenio en el Portal 20 de Julio

El hecho fue denunciado públicamente por Juan David Quintero, vicepresidente del Concejo de Bogotá, a través de su cuenta oficial en X.

Según Quintero, los agresores arremetieron contra el personal de seguridad del sistema en medio de una confrontación que escaló rápidamente a una “batalla campal”, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores y de los usuarios que se encontraban en el lugar.

Entre los guardas atacados se encontraban los mismos funcionarios que, hace pocos días, fueron condecorados por su labor en la protección del sistema de transporte masivo.

El concejal calificó a los responsables como “descarados colados” y exigió una respuesta inmediata por parte de las autoridades.

“Con cuchillos estos colados intentaron asesinar a los mismos guardas que condecoramos hace días, todo por proteger el sistema. La Policía debe judicializar a estos delincuentes, ya mismo”, expresó.

Hasta el momento, Transmilenio no ha entregado un reporte oficial sobre el estado de salud de los guardas involucrados, pero se espera que en las próximas horas se conozcan detalles adicionales sobre la agresión y las acciones tomadas para dar con los responsables.

VIDEO | Batalla campal: colados atacaron con cuchillo a guardas de Transmilenio

RELACIONADO Así operarán dos nuevos servicios de Transmilenio que mejorarán conexión con Soacha

Las imágenes compartidas por Quintero dejan ver el momento en el que un sujeto, vestido de negro y con una mochila, luego de colarse dentro de la estación, agrede a uno de los uniformados en la estación con un cuchillo. El trabajador logra evadir el ataque.

En otro ángulo, tres sujetos se acercan de manera violenta a los guardas para intentar golpearlos. Esta misma imagen muestra el momento exacto en el que se desata el enfrentamiento.