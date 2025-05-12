Grupo de la muerte: así quedó dividida la primera fase del Mundial 2026

La expectativa futbolera vivida durante los últimos días llegó a su punto más alto este viernes 5 de diciembre, cuando finalmente se sortearon los grupos de la Copa del Mundo de 2026. Con un formato ampliado y un total de 48 selecciones clasificadas, la FIFA organizó una ceremonia que no solo marcó el inicio oficial del torneo, sino que también determinó el recorrido que cada país deberá afrontar en la fase inicial.

Las delegaciones, cuerpos técnicos y millones de aficionados siguieron el evento con atención, sabiendo que el sorteo representa el origen de todo: la planificación deportiva, las proyecciones tácticas y, sobre todo, la ilusión mundialista.

La Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá será la más grande de la historia, un torneo con mayor cantidad de participantes, más partidos y nuevos desafíos logísticos y competitivos. Cada selección conoció su destino y, con ello, las combinaciones que podrían marcar su futuro dentro del certamen. Para muchos, el sorteo confirmó grupos equilibrados; para otros, trazó caminos complejos que exigirán la máxima preparación desde la primera jornada.

La ilusión comienza el 11 de junio de 2026

La fecha está marcada en el calendario futbolístico global. El jueves 11 de junio de 2026 rodará la pelota por primera vez en el torneo, dando inicio a la ilusión de todos los países participantes. Será el comienzo de un viaje que se extenderá durante varias semanas, un trayecto en el que se escribirán nuevas historias, se revelarán figuras inesperadas y se consolidarán leyendas del deporte rey.

Las federaciones ya trabajan en sus planes de preparación, teniendo claro el tiempo que resta y la importancia de llegar con el nivel más alto posible. Con una competición tan extensa y un margen de error reducido, cada detalle cuenta: desde la elección de sedes base hasta la programación de amistosos internacionales.

Grupo A

México

Sudáfrica

República de Corea

Ganador Playoff D Eliminatorias europeas

Grupo B

Canadá

Catar

Suiza

Ganador Playoff A Eliminatorias europeas

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Ganador Playoff C Eliminatorias europeas

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Holanda

Japón

Ganador Torneo Clasificatorio 1

Túnez

Grupo G

Bélgica

Irán

Egipto

Ganador Torneo Clasificatorio 4

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Ganador torneo clasificatorio 2

Noruega

Grupo J

Argentina

Austria

Algeria

Jordania

Grupo K

Portugal

K2 | Congo, Jamaica, Nueva Caledonia

Uzbekistán

Colombia

Grupo L