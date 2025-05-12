CANAL RCN
Grupo de la muerte: así quedó dividida la primera fase del Mundial 2026

Este viernes se conocieron los grupos del Mundial de Estados Unidos 2026. Conozca cómo quedaron divididos.

Messi
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
02:08 p. m.
La expectativa futbolera vivida durante los últimos días llegó a su punto más alto este viernes 5 de diciembre, cuando finalmente se sortearon los grupos de la Copa del Mundo de 2026. Con un formato ampliado y un total de 48 selecciones clasificadas, la FIFA organizó una ceremonia que no solo marcó el inicio oficial del torneo, sino que también determinó el recorrido que cada país deberá afrontar en la fase inicial.

Las delegaciones, cuerpos técnicos y millones de aficionados siguieron el evento con atención, sabiendo que el sorteo representa el origen de todo: la planificación deportiva, las proyecciones tácticas y, sobre todo, la ilusión mundialista.

La Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá será la más grande de la historia, un torneo con mayor cantidad de participantes, más partidos y nuevos desafíos logísticos y competitivos. Cada selección conoció su destino y, con ello, las combinaciones que podrían marcar su futuro dentro del certamen. Para muchos, el sorteo confirmó grupos equilibrados; para otros, trazó caminos complejos que exigirán la máxima preparación desde la primera jornada.

La ilusión comienza el 11 de junio de 2026

La fecha está marcada en el calendario futbolístico global. El jueves 11 de junio de 2026 rodará la pelota por primera vez en el torneo, dando inicio a la ilusión de todos los países participantes. Será el comienzo de un viaje que se extenderá durante varias semanas, un trayecto en el que se escribirán nuevas historias, se revelarán figuras inesperadas y se consolidarán leyendas del deporte rey.

Las federaciones ya trabajan en sus planes de preparación, teniendo claro el tiempo que resta y la importancia de llegar con el nivel más alto posible. Con una competición tan extensa y un margen de error reducido, cada detalle cuenta: desde la elección de sedes base hasta la programación de amistosos internacionales.

Grupo A

  • México
  • Sudáfrica
  • República de Corea
  • Ganador Playoff D Eliminatorias europeas

Grupo B

  • Canadá
  • Catar
  • Suiza
  • Ganador Playoff A Eliminatorias europeas

Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Haití
  • Escocia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia
  • Ganador Playoff C Eliminatorias europeas

Grupo E

  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfil
  • Ecuador

Grupo F

  • Holanda
  • Japón
  • Ganador Torneo Clasificatorio 1
  • Túnez

Grupo G

  • Bélgica
  • Irán
  • Egipto
  • Ganador Torneo Clasificatorio 4

Grupo H

  • España
  • Cabo Verde
  • Arabia Saudita
  • Uruguay

Grupo I

  • Francia
  • Senegal
  • Ganador torneo clasificatorio 2
  • Noruega

Grupo J

  • Argentina
  • Austria
  • Algeria
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • K2 | Congo, Jamaica, Nueva Caledonia
  • Uzbekistán
  • Colombia

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana
  • Panamá
