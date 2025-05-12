CANAL RCN
🔴EN VIVO🔴 Sorteo del Mundial 2026: grupo de la selección Colombia

Siga aquí en vivo y en directo el sorteo del Mundial 2026. Conozca cuál será el grupo de la selección Colombia.

Gianni
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
07:38 a. m.
La expectativa en el país crece a medida que se acerca uno de los momentos más importantes del calendario futbolístico internacional. Este viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo oficial de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos 2026, un evento que definirá el camino inicial de las 48 selecciones clasificadas y que marcará el punto de partida hacia una cita orbital inédita en su formato.

Vea el sorteo en vivo y en directo en este link

Para la afición colombiana, el interés es total: conocer a los rivales será fundamental para comenzar a trazar escenarios, analizar posibilidades y proyectar el desempeño de la Tricolor en la competencia.

La ceremonia, organizada en territorio estadounidense, contará con una producción de alto nivel y un despliegue mediático global. En Colombia, uno de los espacios que tendrá cubrimiento especial será Canal RCN, que reaccionará en vivo a partir de las 11:00 a.m. (hora colombiana) con transmisión minuto a minuto de cada detalle del evento.

Según lo previsto, los grupos se conocerán entre la 1:00 p.m. y la 1:30 p.m., momento en el que la afición sabrá cuál será el punto de partida para la Selección en su anhelado regreso a la Copa del Mundo.

Un evento global con estrellas internacionales

La FIFA ha dispuesto que esta ceremonia no solo sea un acto deportivo, sino también un espectáculo cultural. Entre los invitados estelares sobresale Andrea Bocelli, quien será una de las figuras centrales durante el evento. Su presencia refleja las dimensiones de una ceremonia que busca unir deporte, música y entretenimiento en un solo escenario.

Además de artistas de talla mundial, exfutbolistas, entrenadores históricos y representantes de distintas federaciones formarán parte del acto, reforzando el carácter global del sorteo. La idea de la organización es ofrecer un show que capture la grandeza del torneo y la relevancia de esta edición, que volverá a celebrarse en Norteamérica 32 años después del Mundial de 1994.

La expectativa de la afición colombiana

En territorio nacional, el ambiente es de ilusión. Los hinchas ya imaginan posibles enfrentamientos y escenarios que podrían favorecer o complicar el camino de la Tricolor. Los analistas coinciden en que, más allá de los rivales, lo importante será que el equipo llegue con solidez, identidad y regularidad a una competencia que exige un rendimiento sostenido.

Los rivales de la Selección Colombia en el Mundial 2026: pronóstico del grupo, según la IA
RELACIONADO

Los rivales de la Selección Colombia en el Mundial 2026: pronóstico del grupo, según la IA

Todo está listo para un sorteo que marcará el inicio oficial del sueño mundialista. El país futbolero estará atento, con la mirada puesta en las pantallas, esperando conocer el destino de Colombia en la cita más prestigiosa del planeta.

