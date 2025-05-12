CANAL RCN
Internacional

La Unión Europea multa a X con 120 millones de euros en primera sanción bajo la ley digital DSA

El vicepresidente JD Vance había advertido previamente que la UE estaba actuando contra empresas estadounidenses “por tonterías”.

Elon Musk
Foto: AFP

AFP

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
01:30 p. m.
La Comisión Europea impuso este viernes una multa de 120 millones de euros (casi 140 millones de dólares) a la red social X, propiedad de Elon Musk, en lo que constituye la primera sanción aplicada en el marco del Reglamento de Servicios Digitales (DSA). La decisión podría escalar en un nuevo frente de tensión con el presidente estadounidense Donald Trump.

La sanción responde a las infracciones notificadas en julio de 2024, cuando Bruselas acusó a la plataforma de “engañar a los usuarios con el sistema de verificación azul”, de falta de transparencia en la publicidad y de no respetar la obligación de acceso a datos internos por parte de investigadores acreditados.

Washington denuncia censura, Bruselas defiende aplicación de la ley digital

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, calificó la medida como “un ataque contra el pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros” y aseguró que “la era de la censura contra los estadounidenses en internet ha terminado”.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance había advertido previamente que la UE estaba actuando contra empresas estadounidenses “por tonterías”, una declaración que Musk agradeció públicamente.

Desde Bruselas, la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de temas digitales, Henna Virkkunen, rechazó que la sanción tenga relación con la censura. “No estamos aquí para imponer las multas más altas. Estamos aquí para asegurarnos de que nuestra legislación digital se cumple. Si acatas nuestras reglas, no te multamos: es tan simple como eso”, afirmó.

Cariz político

El caso adquirió un fuerte componente político debido a la cercanía entre Musk y Trump, quienes se distanciaron en junio pasado pero han mostrado un nuevo acercamiento en las últimas semanas.

Antes de la compra de Twitter por parte de Musk en 2022, la marca azul se otorgaba tras un proceso de verificación de identidad. Tras la adquisición por 44.000 millones de dólares y el cambio de nombre a X, el empresario reservó esas etiquetas a los suscriptores de pago, lo que, según Bruselas, podría inducir a error a los usuarios.

La UE mantiene abierta otra investigación sobre X por presuntas irregularidades en el manejo de contenidos ilegales y desinformación, aunque aún no ha emitido conclusiones.

El trasfondo político se intensificó a finales de noviembre, cuando un grupo de responsables estadounidenses viajó a Bruselas para pedir que la UE suavizara la aplicación del DSA, a cambio de una reducción de los aranceles al acero europeo. La propuesta fue rechazada por los europeos, que reafirmaron su derecho soberano a legislar y aplicar sus propias normas digitales.

