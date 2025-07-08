CANAL RCN
🔴EN VIVO🔴 Etapa 7 de Vuelta a Colombia 2025, hoy jueves 7 de agosto

Este jueves festivo 7 de agosto se correrá la séptima etapa de la Vuelta a Colombia 2025. Vea la fracción en vivo y en directo.

agosto 07 de 2025
10:50 a. m.
Este jueves festivo, 7 de agosto, la acción de la Vuelta Colombia continuará con el desarrollo de la séptima fracción.

Y es que después de la emocionante etapa de alta montaña en el Alto de la Línea, el pelotón se alista para un recorrido de 180,6 kilómetros que tendrá punto de partida la Calle 21 en la Plaza Bolívar de Armenia y el lugar de meta se ubicará en Cali.

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a Colombia 2025 tras la etapa 6
Después de nueve años, el evento ciclístico más antiguo e importante del país vuelve a pisar suelo caleño por quincuagésima séptima vez (57).

La llegada de los corredores será por la recta Palmira-Cali, siguiendo por el Paso del Comercio, para luego recorrer toda la carrera 1 hasta finalizar frente al Centro Administrativo Municipal (CAM).

Así está la clasificación general de la Vuelta a Colombia 2025

Luego de la etapa reina de la Vuelta a Colombia 2025, se presentaron cambios claves y la clasificación general quedó de la siguiente manera:

  1. Rodrigo Contreras - Nu Colombia Team
  2. Diego Camargo (2'31'')
  3. Yeison Reyes (4'26'')
  4. Javier Jamaica (5'07'')
  5. Wilson Peña (5'15'')
