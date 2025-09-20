🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 1 de Clásico RCN 2025, hoy sábado 20 de septiembre: sígala en directo

Un emocionante capítulo en la historia del ciclismo colombiano se inaugura este sábado 20 de septiembre con el inicio de la 65ª edición del Clásico RCN 2025. La expectativa crece a medida que 170 valientes ciclistas de 18 equipos diferentes se preparan para recorrer un trayecto lleno de desafíos y oportunidades.

A diferencia de años anteriores, donde la primera etapa a menudo servía como un preámbulo modesto, esta vez se ha concebido un recorrido de 148.3 kilómetros que, aunque no es montañoso, promete generar las primeras diferencias significativas en la clasificación general.

Así será la etapa 1 del Clásico RCN

La jornada inicial arranca en Apartadó, Antioquia, a las 8:45 de la mañana, y se espera que el primer ciclista cruce la línea de meta alrededor de las 12:30 del mediodía, un horario que permitirá a los aficionados seguir de cerca cada pedalada.

El recorrido original, que incluía a Chigorodó y Dabeiba, fue modificado por razones de “fuerza mayor”, reduciendo la distancia total de 197.7 kilómetros a la actual. Esta alteración, lejos de disminuir la intensidad, ha concentrado la acción en un circuito que pondrá a prueba la velocidad y la estrategia de los equipos desde el primer momento.

El trazado circular, que abarca el circuito Apartadó – Turbo – Apartadó – Mutatá, se presenta como una oportunidad para los velocistas y los equipos con una sólida formación en el llano. Aunque no se esperan grandes fugas o rupturas que definan el título, la lucha por los primeros lugares y la camiseta de líder será feroz.

Los cierres parciales de vías, que estarán en vigor desde las 6:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., son una medida necesaria para garantizar la seguridad de los competidores y el público.

Favoritos en el Clásico RCN

Entre los nombres que resuenan como candidatos a la victoria se encuentran figuras de gran calibre en el ciclismo nacional. Aunque el campeón reinante, Kevin Castillo, no participará en la defensa de su título, la lista de contendientes es impresionante. Rodrigo Contreras, Diego Camargo, Yeison Reyes, Wilson Peña y Edwin Becerra son solo algunos de los ciclistas que los aficionados seguirán con atención

La carrera, que se extenderá hasta el 28 de septiembre, no solo pasará por Antioquia, sino que también atravesará los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, culminando en la vibrante ciudad de Cali.

Esta ruta diversa garantiza que los ciclistas se enfrentarán a una variedad de terrenos, desde las planicies de la primera etapa hasta los desafiantes ascensos de las siguientes.

Para los aficionados que no pueden asistir en persona, la cobertura en vivo de la etapa inaugural estará disponible a través de Canal RCN, permitiendo a millones de colombianos ser testigos del inicio de una de las competencias más prestigiosas del país.

El Clásico RCN no es solo una carrera; es una tradición que celebra la tenacidad, el espíritu deportivo y la pasión por el ciclismo que define a Colombia. La primera etapa es el prólogo de una historia que se escribirá a lo largo de nueve días, y cada pedalada en Apartadó es el comienzo de ese emocionante relato.