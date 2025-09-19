CANAL RCN
El Clásico RCN 2025: nuevo duelo en las carreteras de Colombia

Prográmese para poder disfrutar del Clásico RCN 2025 y la batalla que habrá durante ocho días en las carreteras del país.

Clásico RCN
Foto: @rodrigo_contreras02 - @equiponucolombia

septiembre 19 de 2025
01:25 p. m.
El ciclismo colombiano vivirá desde este sábado 20 de septiembre una de sus competencias más emblemáticas: el Clásico RCN, conocido como ‘el duelo de titanes’. La carrera celebrará sus 65 años recorriendo más de 1.300 kilómetros por distintas regiones del país, con un recorrido que promete emociones, etapas de alta exigencia y una batalla vibrante por la camiseta de líder.

La presentación oficial de equipos se llevará a cabo este viernes 19 de septiembre a las 3:00 p.m. y será transmitida en vivo a través del canal de YouTube de Deportes RCN, permitiendo a los aficionados conocer a los protagonistas de esta edición. El Canal RCN será el encargado de llevar a los hogares colombianos cada pedalazo de la competencia, con transmisión diaria a partir de las 11:00 a.m.

Un pelotón de lujo con grandes figuras y jóvenes promesas

En total, 18 equipos y 168 corredores tomarán la partida en Apartadó, en el Urabá antioqueño. Entre ellos se destacan 95 ciclistas de la categoría élite, incluido el reciente campeón de la Vuelta a Colombia, Rodrigo Contreras, quien tendrá un nuevo duelo frente a Diego Camargo, del Team Medellín, uno de sus principales rivales en la ruta. Además, habrá 73 corredores de la categoría Sub-23, una verdadera vitrina de talentos que sueñan con abrirse camino en el ciclismo internacional y llegar algún día al WorldTour.

Etapa reina y final en Cali, claves para el título

La etapa reina será uno de los momentos más esperados, con 168 kilómetros y la imponente subida al Alto del Sifón, que llevará a los ciclistas a 4.150 metros sobre el nivel del mar en un desafío que podría definir la clasificación general. La carrera finalizará el domingo 28 de septiembre en Cali, donde se coronará al sucesor de Kevin Castillo, actual campeón del Clásico y hoy integrante del Movistar Team.

La expectativa es alta y las carreteras de Colombia se preparan para una verdadera fiesta deportiva, en la que la resistencia, la estrategia y la pasión por el ciclismo serán los protagonistas.

