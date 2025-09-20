Egan Bernal rompió el silencio sobre su posible salida del Ineos a otro equipo: el colombiano fue contundente

Con el cierre de temporada a la vuelta de la esquina, son varios los equipos en el circuito UCI que empiezan a realizar movimientos en el mercado pensando en lo que será el 2026.

Precisamente, en las últimas horas se ha conocido una noticia que podría ser el 'bombazo' del año en el ciclismo y un colombiano tendría que ver. Se trata de Egan Bernal, corredor del Ineos Grenadiers quien este viernes encendió los rumores tras conocerse desde Italia que podría cambiar de equipo.

Según el periodista italiano de RAI Beppe Conti, Bernal llegaría al Visma Lease a Bike como gregario de lujo de Jonas Vingegaard, actual campeón de la Vuelta España.

El objetivo principal sería conquistar el Giro de Italia 2026, título que todavía falta en el palmarés del danés. En ese escenario, Bernal se mediría directamente contra Tadej Pogačar.

Egan Bernal rompió el silencio sobre su posible cambio de equipo

En medio de los rumores, Deportes RCN aprovechó para contactar al ciclista colombiano y conocer su versión de una posible salida de la escuadra británica.

Egan fue contundente y aseguró que tiene contrato vigente con Ineos para el 2026.

"Yo sigo acá, es un equipo que ha sido como una familia, llevó ocho años, me han ayudado con todo mi proceso. Nada estoy contento acá, así que tendré que estar acá", dijo el colombiano.

Por ahora, se trata de un rumor del mercado de fichajes, pero el movimiento no sería descabellado considerando la cercanía del final de contrato y la intención del ciclista de 28 años de volver a lo más alto.

Su nombre sigue generando titulares en Europa, y su futuro inmediato se perfila como uno de los temas más comentados en el ciclismo internacional.