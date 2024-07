🔴EN VIVO🔴 Selección Argentina vs. Selección Ecuador: cuartos de final de la Copa América

Vea en vivo el partido entre Argentina vs. Ecuador por la Copa América



La Copa América llegó a su etapa decisiva. Este jueves 4 de julio se abre el telón de lo que serán los cuartos de final del torneo más antiguo de selecciones del mundo. Los encargados de dar el primer espectáculo es la Selección Argentina y la Selección de Ecuador, quienes pelearán por el primer tiquete a los cuartos de final del torneo.

Previo a este compromiso, los aficionados argentinos han tenido mucha preocupación, teniendo en cuenta que se ha rumorado mucho sobre el estado de salud de Lionel Messi, quien no estuvo en el juego contra Perú por algunas molestias físicas, las cuales al parecer no han desaparecido en el capitán campeona del mundo.

¿Lionel Messi jugará contra la Selección Ecuador?

La incertidumbre de todos los aficionados argentinos creció tras las declaraciones de Lionel Scaloni, quien aseguró que a pesar de que Messi ha estado en las últimas sesiones de entrenamientos todavía no es seguro su presencia contra los ecuatorianos, afirmando que tendrá una charla antes del juego para verificar su estado de salud.

“Todavía no hablé de su situación. Porque me parece justo esperar hasta último momento. Hoy hablaré, seguramente, porque es a un día del partido y me parecía justo que se tome su tiempo y que entrene lo que sea posible. Antes del entrenamiento hablaré con él y después tomaremos la decisión. Todavía no he tenido una charla con él para ver qué es lo que vamos a hacer mañana”, añadió el DT.

Novedades de Ecuador previo al juego contra Argentina

Por su parte, la Selección de Ecuador llega con pocas novedades para este compromiso, puesto que todos sus jugadores están disponibles para el estratega, quien anunció que este podría ser su último compromiso con la ‘Tri’, lo que sorprendió a todos los aficionados ecuatorianos, quienes sueñan con el tiquete a las semifinales del torneo.

Banderazo de los aficionados de Ecuador

En la noche anterior al partido entre la Selección Argentina vs. Ecuador, los aficionados de la Tri realizaron un banderazo de apoyo para lo que será este compromiso, el cual llena de ilusión a todos los ecuatorianos, quienes quieren romper con las estadísticas e ir por un batacazo en el Copa América.

Cuerpo arbitral para el juego