Resultado Super Astro Sol hoy, 14 de noviembre: número y signo ganador del sorteo

El segundo fin de semana de noviembre traerá una pausa más larga de lo habitual para los participantes del Super Astro Sol. Aunque el juego realizará su extracción del sábado 14, quienes esperen una nueva combinación el lunes deberán tener en cuenta un cambio en la programación.

La razón está relacionada con el puente festivo en Colombia, que modificará el calendario habitual de esta modalidad durante los próximos días.

Antes de esa interrupción, este sábado se seleccionarán cuatro cifras y un signo zodiacal, elementos que permitirán identificar las apuestas ganadoras de la jornada.

Para los participantes será importante consultar el resultado correspondiente a la fecha correcta, especialmente porque el Super Astro Luna continuará realizando extracciones durante el puente festivo.

Resultado del Super Astro Sol hoy 14 de noviembre de 2026

Según la programación oficial, este sábado 14 de noviembre se realizó el sorteo 5581 de Super Astro Sol, correspondiente al acta 4881.

La extracción se llevó a cabo a las 4:00 de la tarde y, finalmente, la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Durante la jornada se seleccionó una combinación de cuatro cifras comprendidas entre 0000 y 9999, acompañada de uno de los doce signos zodiacales.

Por lo tanto, los participantes deberán comparar ambos elementos con la información registrada en sus comprobantes.

Una característica importante de este juego es que los números deben coincidir en el orden establecido para cada categoría de premio.

Por ejemplo, una persona puede tener varios dígitos de la combinación ganadora y no obtener un premio si estos aparecen en posiciones diferentes a las exigidas por el reglamento.

También debe verificarse el signo zodiacal, pues forma parte de las condiciones para acceder a los premios.

Los resultados de jornadas anteriores pueden consultarse como referencia, aunque no permiten anticipar las cifras que aparecerán en el sorteo del sábado.

¿Por qué el Super Astro Sol no tendrá sorteo el lunes 16 de noviembre?

El lunes 16 de noviembre de 2026 será festivo en Colombia por la conmemoración de la Independencia de Cartagena, cuya celebración se traslada al lunes siguiente.

Esta circunstancia tendrá efectos sobre la programación del Super Astro Sol, que habitualmente realiza extracciones de lunes a sábado, excepto los días festivos.

Por lo tanto, después del sorteo del sábado 14 de noviembre, la siguiente extracción de Super Astro Sol está prevista para el martes 17 de noviembre, a las 4:00 de la tarde.

Ese día se realizará el sorteo 5582, de acuerdo con el calendario publicado por el operador.

Sin embargo, la pausa no significa que todas las modalidades del Super Astro suspendan sus actividades.

El Super Astro Luna mantendrá su programación durante el fin de semana y el lunes festivo, con horarios especiales para estas jornadas.

Esta diferencia hace necesario que los participantes identifiquen correctamente la modalidad antes de consultar los resultados.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.