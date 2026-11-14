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LINK para ver EN VIVO las peleas de Stream Fighters 5

Habrá nueve enfrentamientos de boxeadores aficionados y uno de robots humanoides.

Foto: @stream_fighters en Instagram.

Noticias RCN

noviembre 14 de 2026
02:02 p. m.
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Este sábado 14 de noviembre, en el Coliseo MedPlus de Bogotá, se realizará la quinta edición de Stream Fighters, el evento de boxeo aficionado que es organizado por Westcol.

Las puertas del escenario se abrirán a las 4:00 de la tarde para que los asistentes comiencen a ingresar, mientras que el inicio del evento sería entre las 5:30 y las 6:00 de la tarde.

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En esta ocasión, el streamer antioqueño llevó a cabo las gestiones pertinentes para contar con la presencia de artistas como Sech, Aria Vega, Kris R y De La Rose.

Asimismo, Blessd tendrá participación debido a que su robot humanoide peleará contra el de Westcol.

Estas son todas las peleas de boxeo programadas en Stream Fighters 5

Aparte de la pelea de robots, habrá nueve enfrentamientos en el ring del Coliseo MedPlus.

Estos son:

  • Sebastucho vs. Leandro.
  • La Valdiri vs. La Divaza.
  • El Agropecuario vs. Daren.
  • Cami Pulgarín vs. Samantha Correa.
  • Chanty y Samulx vs. Willito y Lonche.
  • JH de la Cruz vs. Herrera.
  • Alexa Torrex y Karola vs. Yaya Muñoz y Beba.
  • Rey de la City vs. WeGotKicks.
  • Emiro Navarro vs. Valentino Lázaro.

¿Dónde se puede ver en vivo Stream Fighters 5?

Todas las emociones de Stream Fighters 5 se podrán seguir a través del canal oficial de Kick de Westcol.

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"El sábado se cae todo para cerrar este año en lo más alto", ha manifestado el reconocido streamer en las redes sociales.

Mientras tanto, los internautas también han hecho énfasis en que están ansiosos por conectarse con el espectáculo.

"Esto va a estar muy bueno", "no veo la hora para el inicio del evento", "todos los competidores han demostrado compromiso", "estas peleas prometen" y "ya tengo elegidos a mis favoritos", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.

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