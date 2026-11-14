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Reconocido actor fue encontrado sin vida en su casa: hay conmoción

El actor trabajó en producciones como 'La rosa de Guadalupe'.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

noviembre 14 de 2026
12:51 p. m.
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El pasado 12 de noviembre de 2026, la Asociación Nacional de Actores de México confirmó la muerte de un importante talento.

Efraín Rosas de León, que era conocido en el entorno actoral como 'El Gallo', falleció a sus 56 años.

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Este actor, principalmente, ganó reconocimiento por aparecer en la serie 'La familia P. Luche'. Sin embargo, también hizo parte de producciones como 'Hasta que la plata nos separe' (versión mexicana), 'Hasta que te conocí', 'La rosa de Guadalupe' y 'Camelia, la texana'.

Rosas de León había sido diagnosticado con diabetes y en el último tiempo denunció dificultades económicas a través de sus redes sociales.

Sin embargo, hasta el momento, sus seres queridos no han revelado la causa exacta de su muerte.

Así se confirmó la muerte de Efraín Rosas de León, el reconocido actor de México

En las redes sociales, la Asociación Nacional de Actores de México lamentó el deceso de Efraín Rosas de León y le envió un mensaje de condolencias a sus familiares.

"La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro socio Efraín Rosas de León, 'El Gallo'", escribieron.

"Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y compañeros, a quienes expresamos nuestras más sinceras condolencias. Descanse en paz", agregaron.

¿Qué se sabe de la muerte de Efraín Rosas de León, el reconocido actor de México?

El Heraldo de México se comunicó con un amigo de Efraín Rosas de León y él expuso que el actor fue encontrado sin vida en su casa.

Según puntualizó, unos familiares llegaron a su vivienda debido a que no habían podido comunicarse con él hace varios días, pero se percataron de que estaba en la cama y sin signos vitales.

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"Qué pesar esta noticia", "en paz descanse", "siempre fue muy querido apoyando a sus compañeros", "lo siento muchísimo", "fue un enorme ser humano" y "un abrazo hasta el cielo", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.

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