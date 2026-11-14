Escándalo a horas de que se juegue la fecha decisiva de la Liga BetPlay: equipo profesional se niega a jugar

Este sábado 14 de noviembre, a partir de las 3:30 de la tarde, no solo se definirán los últimos equipos clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026 II, sino que también el segundo club que obtendrá el 'punto invisible'.

A pesar de los tres puntos perdidos vs. Internacional de Bogotá tras la determinación del TAS, América tiene la opción de quedarse con esa ventaja deportiva en el caso de que el Cali, su rival de patio, tenga un traspié.

Sin embargo, en la mañana de este sábado, se conoció que el plantel profesional del Deportivo Pereira, que tendría que ser el rival de los 'escarlatas' en Yopal, se niega a presentarse.

Así lo reveló la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales a través de sus canales oficiales de comunicación.

Esta es la razón por la que el plantel profesional del Deportivo Pereira se niega a jugar la última fecha de la Liga BetPlay 2026 II

Desde hace varias fechas, los jugadores del Deportivo Pereira han manifestado que la dirigencia no les ha pagado sus salarios.

En consecuencia, debido a que el club aún no se ha puesto al día con ellos, los jugadores tomaron la decisión de iniciar un cese de actividades, a pesar de estar convocados.

"Los futbolistas profesionales del Pereira han decidido iniciar un cese de actividades a partir de hoy, ante los reiterados incumplimientos de sus obligaciones laborales", comunicó ACOLFUTPRO.

"El plantel profesional no disputará el partido frente al América de Cali y ACOLFUTPRO respalda la decisión de los futbolistas y exige el respeto de sus derechos laborales y el pago oportuno de las obligaciones adeudadas", se agregó.

Actualización: los jugadores del Pereira llegaron a un acuerdo con los directivos y jugarán vs. América

Después de horas de incertidumbre, ACOLFUTPRO confirmó que se les realizaron unas promesas de pago a los futbolistas profesionales del Pereira y sí habrá partido vs. América de Cali en Yopal.

"Los futbolistas del Deportivo Pereira han decidido presentarse y disputar el partido de hoy frente al América de Cali, luego de alcanzar un acuerdo que busca garantizar el pago de las obligaciones laborales pendientes", se explicó.

"El club entregó cheques a los futbolistas con fecha de pago para el próximo martes. Además, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, se comunicó directamente y manifestó que el martes se realizarán los pagos pendientes, asumiendo un compromiso de garantía frente a ese cumplimiento. Adicionalmente, se firmó un acuerdo para que los futbolistas reciban el 50 %de la taquilla del partido contra América de Cali", se amplió.